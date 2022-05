Estas son las causas del síndrome de ovario poliquístico

Los problemas de infertilidad a causa del síndrome de ovario poliquístico en mexicanas se presentan en edades cada vez más tempranas. Se considera que seis de cada diez mujeres viven con esta condición en nuestro país y que, por lo menos el 40% de los casos de infertilidad, se dan a consecuencia de ella.

El síndrome de ovario poliquístico es una alteración endocrina y metabólica común en mujeres en edad reproductiva, que se caracteriza por la presencia de quistes o pequeñas acumulaciones de líquido alrededor de los ovarios y que, entre muchas otras alteraciones hormonales, impide la liberación de óvulos con regularidad, promoviendo ciclos menstruales alterados.

“Ésta es una condición que se asocia principalmente con el sobrepeso en quienes la experimentan, ya que se relaciona con problemas de resistencia a la insulina. Sin embargo, el origen del síndrome de ovario poliquístico es desconocido y sus factores de riesgo pueden ser genéticos y ambientales, como es el caso de una mala alimentación, sendentarismo e, incluso, estrés”, explicó la Dra. Amaranta Paulina Martínez Alvarado, del centro de fertilidad New Hope Fertility Center.

En palabras del doctora Martínez Alvarado, a pesar de ser el síndrome de ovario poliquístico una de las alteraciones hormonales más comunes en las mujeres, muchas de ellas desconocen que lo tienen y es hasta que buscan ser madres sin lograrlo, que lo detectan.

“Una vez que se presentan períodos menstruales poco frecuentes, irregulares o prolongados; exceso de vello o acné, se debe sospechar que existe la posibilidad de presentar este síndrome”, mencionó.

Los problemas en salud reproductiva en parejas jóvenes son frecuentes y se considera al síndrome de ovario poliquístico como la principal causa de infertilidad en mujeres a causa de anovulación o falta de ovulación.

La mayoría de los problemas de infertilidad pueden tener solución a través de medicamentos que favorezcan la ovulación y tratamientos de reproducción asistida que cuentan con tecnología de punta, ayudando a alcanzar el sueño de tener un bebé de forma segura. Por ello, y de acuerdo a lo expuesto por la Dra. Martínez Alvarado, “Una vez que una pareja busca por más de seis meses lograr un embarazo sin lograrlo, debe acudir a revisión con un especialista que brinde un diagnóstico oportuno y promueva el tratamiento adecuado”.

Al respecto, existe un importante avance en métodos de reproducción asistida con tecnología de punta como la que brinda New Hope Fertility Center, que cuenta con procesos como Inseminación Artificial, Fertilización In Vitro y Criopreservación de óvulos, ofreciendo seguridad y eficacia para quienes desean tener un bebé y no logran conseguirlo.

Por otro lado, hoy en día se cuenta con canales digitales como el podcast “Queremos un bebé”, en el que médicos especialistas brindan información y datos de interés sobre la infertilidad y la búsqueda de un embarazo, así como consejos para que quienes desean un bebé alcancen su sueño de manera exitosa.

Finalmente, Merck, compañía líder en ciencia y tecnología, comprometida con la sociedad, trabaja diariamente para brindar soluciones innovadoras a la comunidad médica a favor de los pacientes, para informar y sensibilizar a la población mexicana sobre la importancia de atender oportunamente la infertilidad.

