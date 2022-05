Fú Reinildo: “Nos quedan cuatro finales y tenemos que ganarlas”

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El jugador del Atlético de Madrid Reinildo Mandava afirmó que deben «ganar» las «cuatro finales» que les restan por jugar esta temporada en relación a las cuatro últimas jornadas de Liga, empezando por el derbi de este domingo ante el Real Madrid, un partido «siempre difícil y aguerrido».

«Los derbis son siempre difícil y muy aguerridos, así será mi primer derbi, pero voy a dar todo -si juego- para ayudar a los compañeros y al equipo con el objetivo de ganar el partido», manifestó Reinildo tras recoger el premio que le acredita como mejor jugador rojiblanco del pasado mes de abril.

«Nos quedan cuatro finales y tenemos que ganarlas. Vamos a luchar todos los partidos para ganar y siempre será así», añadió el defensa mozambiqueño de 28 años, que se mostró «muy agradecido» a los seguidores por haberle votado en este premio mensual.

«En primer lugar tengo que agradecer a los aficionados por este premio y a todos los aficionados de Mozambique, también me han votado, estoy muy feliz. Ha sido muy buena mi llegada, los compañeros, el entrenador, el club, los aficionados me han hecho sentirme muy bien, me recibieron bien y estaba muy tranquilo porque sabía que toda la gente estaba conmigo», desveló.

«Y estaban apoyándome para que viniese a este club. Quería venir para ser uno más y ayudar al equipo. Me siento muy bien aquí», comentó Reinildo, que destacó a Lodi, Joao Félix, Felipe y Lemar como sus principales ayudantes, sobre todo uno. «Lodi me ayuda siempre y me dice las cosas», agregó.

Por último, el jugador del Atlético de Madrid mostró su admiración por la afición del club después de sus primeros meses en la capital de España. «La afición del Atlético es una cosa increíble, ya he vivido partidos aquí y son ambientes extraordinarios», finalizó.