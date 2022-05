Tenis/Madrid.- Carlos Alcaraz se baja de Roma pensando en Roland Garros

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El tenista español Carlos Alcaraz confesó este domingo su decisión de no jugar el Masters 1.000 de Roma de esta semana, para recuperar bien un esguince sufrido en Madrid y llegar en forma al gran objetivo de Roland Garros.

«Sí, lo he pensado (no jugar en Roma). Creo que dado el estado de mi pie y mi tobillo y que estoy muy emocionado por luchar por un ‘Grand Slam’. Creo que es mejor descansar, recuperar el tobillo, el pie, y estar en París al 100%», dijo en rueda de prensa en la Caja Mágica.

El murciano se proclamó campeón del Mutua Madrid Open después de arrollar al alemán Alexander Zverev. En su quinto título, todos ellos en 10 meses, Alcaraz dejó en su camino a Rafa Nadal y Novak Djkovic, y el lunes ascenderá al número seis del mundo.

Tras en Barcelona y Madrid, y con la torcedura que sufrió en cuartos ante Nadal y que le ha acompañado hasta este mismo domingo, Alcaraz explicó su decisión de no ir a Roma. «Roland Garros es especial porque el año pasado fue el primero que pude llegar a tercera ronda, ganando partidos y jugando bien», dijo.

El de El Palmar aceptó el rol de favorito después de su exhibición en Madrid. «La gente me considerará como favorito, pero eso no me pone nervioso. Es una motivación, estoy deseando ir a París, a luchar por el ‘Grand Slam’, mostrar mi gran nivel también en un ‘grande», apuntó.