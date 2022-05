¡Ya hay un ganador! Ahuehuete ocupará lugar de la palma en Paseo de la Reforma

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que será un ahuehuete el árbol que ocupe el lugar de la palma que por decenas de años estuvo sobre Paseo de la Reforma, esto tras su retiro debido a una plaga que acabó con la salud de la planta.

Fue por medio de sus redes sociales en donde se hizo el anuncio: “Muchas gracias a las más de 200 mil personas que participaron para decidir qué árbol engalanará la glorieta que durante años ocupó la Palma en Reforma. Les informo que ganó el Ahuehuete, estuvo reñida la competencia. Siempre ayuda gobernar tomando en cuenta la opinión de la gente”.

De acuerdo con la información que dio a conocer, los votos quedaron de al siguiente manera:

Ahuhuete, 77 mil 485 votos

Palma canaria, 71 mil 287 votos

Jacaranda, 24 mil 236 votos

Ceiba, 11 mil 83 votos

Árbol de la Manita, nueve mil 209 votos

Fresno, cinco mil 718 votos

Sicomoro mexicano, mil 973 votos

Otras opciones, dos mil 644 votos

La tarde de este domingo decenas de personas colocaron un antimonumento en el sito donde estaba la palma, el cual se nombró como Glorieta de las Personas Desaparecidas, en el sitio colocaron fotografías de personas desaparecidas y carteles con diversas consignas, entre las que se encuentran: ‘El gran fracaso del Estado Mexicano es no encontrar a nuestros (as) desaparecidos’ y ‘¿Quién te buscará cuando yo ya no esté?’.