En Morelos todos pagan extorsiones: desde los dueños de balnearios hasta los alcaldes

Los balnearios de Morelos se han convertido en un lugar perfecto para que los delincuentes cobren ‘derecho de piso’, pues son lugares actualmente muy visitados, con poca seguridad y olvidadas por el gobernador Cuauhtémoc Blanco.

La Revista Proceso documentó cómo son las extorsiones en estos lugares, principalmente localizados en los municipios de Tequesquitengo, Temixco, Alpuyeca, Coatetelco, Mazatepec, Xoxocotla, Tetecala y Coatlán del Río.

A los dueños de estos balnearios, albercas o incluso restaurantes, grupos de la delincuencia les cobran el 10% de sus ingresos para dejarlos trabajar y no matarlos.

“Estamos a merced de ellos, aquí no hay autoridad. El gobernador Cuauhtémoc Blanco anda en lo suyo y los propios policías estatales y municipales les tienen miedo (a los criminales). Ni modo, no hay de otra: o pagamos o nos matan”.

Esta zona sur del estado comunica con Guerrero, Ciudad de México y el Estado de México, a pesar de ello, no hay presencia de la Guardia Nacional, por lo que los delincuentes aprovechan para hacer de las suyas.

“El problema (de la extorsión) se agudizó desde el año pasado. No hubo gente por la pandemia, y ahora que todo se reactivó resulta que le tenemos que dar dinero a los mañosos. No es justo, no se vale porque no nos dejan nada y apenas nos estamos reponiendo”.

— Gabino, administrador de un balneario en Mazatepec