NYT: Wordle cambió respuesta cargada de tensión

ARCHIVO - Un rótulo de The New York Times cuelga sobre la entrada de su edificio, el jueves 6 de mayo de 2021 en Nueva York. (AP Foto/Mark Lennihan, Archivo) (Mark Lennihan/AP)

NUEVA YORK (AP) — El New York Times cambió la respuesta del lunes de su juego de palabras Wordle por temor a que el resultado se considerara una especie de comentario sobre el derecho al aborto.

El juego, que se convirtió en una sensación a finales del año pasado y fue comprado por The New York Times en enero, ofrece a los usuarios seis intentos para adivinar una palabra diferente de cinco letras cada día.

Sin embargo, el diario se vio en apuros cuando descubrió que la palabra del lunes, que había sido introducida en el software de Wordle el año pasado, era “fetus” (feto).

El momento fue particularmente espinoso, ya que la semana pasada se filtró un borrador de opinión de la Corte Suprema de Estados Unidos que anularía una sentencia de hace 50 años que regula la posibilidad de que las mujeres puedan practicarse un aborto de manera legal.

En un mensaje dirigido a los lectores, el periódico informó que la aparición del término “fetus” fue “totalmente involuntaria y una coincidencia”.

“En los juegos del New York Times nos tomamos en serio nuestro papel como lugar de entretenimiento y recreo, y queremos que Wordle se mantenga alejado de las noticias”, decía el mensaje.

El periódico cambió la respuesta del lunes por una palabra diferente, y un portavoz dijo que una “gran mayoría” de los usuarios la vieron. Sin embargo, algunas personas que no habían actualizado sus navegadores vieron “fetus” en su lugar, dijo el portavoz Jordan Cohen.

No quiso precisar si The New York Times había recibido alguna queja respecto a la palabra “fetus”.

Wordle fue inventado por Josh Wardle, un ingeniero de software de Brooklyn, como regalo para su pareja, y se puso de moda cuando empezó a publicarlo en internet. Los jugadores adivinan palabras y afinan la respuesta correcta mientras el juego les dice si sus conjeturas contienen letras de la palabra del día.

The New York Times compró su creación por más de un millón de dólares y está renovando la tecnología para asegurarse de que todos los usuarios vean la misma palabra cada día, según el periódico. Cohen dijo que millones de personas juegan a Wordle cada día.