Rosario Robles entrega a Arturo Zaldívar cientos de peticiones de mujeres encarceladas

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, lamentó que más de la mitad de las mujeres que están en prisión en Santa Martha Acatitla aún no tengan sentencia, además de que algunas están ahí por delitos que cometieron sus parejas, por abuso de la prisión preventiva y violaciones al debido proceso.

Tras una reunión con más de 200 mujeres en esa cárcel, en donde también estuvo Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el ministro dijo todas ellas le plantearon casos dramáticos derivados de los vicios del sistema penal mexicano, que lleva a que algunas detenidas no hayan recibido sentencia en más de 15 años.

“Tenemos que desterrar que haya procesos tan largos y que las personas puedan estar 10 o 15 años sin recibir sentencia. Comprobé los vicios del sistema penal mexicano que he señalado desde hace mucho tiempo: los delitos fabricados, las violaciones al debido proceso, fallas de ministerios públicos, de fiscalías, de policías, de jueces, un panorama que refleja el drama de las mujeres en las prisiones México, me comprometí a analizar lo general y particular”, dijo.

Arturo Zaldivar durante la conferencia en el penal de Santa Martha Acatitla FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas/Galo Cañas)

Zaldívar explicó que se debe terminar con la visión “calderonista” que en una lado están los delincuentes y en otro las víctimas, ya que cuando una persona inocente es encarcelada se convierte también en víctima, porque la prisión solo debe emplearse cuando se demuestra la culpabilidad de alguien.

Añadió que todos los casos que le presentaron las reclusas son dramáticos, aunque Robles asistió, no habló del suyo, sino de las principales demandas de sus compañeras de encierro, así como entregarle los documentos con las principales peticiones, como juzgar con perspectiva de género y analizar la prisión preventiva.

“La mayoría de las mujeres que están aquí no han sido sentenciadas, tomemos en consideración esto, muchos son delitos menores, pero llevan 7 u 8 años sin sentencia, eso es lo que tenemos que voltear, a cualquiera le puede pasar. Estas historias de terror a veces nos parece que están muy alejadas, pero cualquiera puede estar en el momento equivocado, por eso el debido proceso es fundamental, esta no es apología de la delincuencia, es defensa de los derechos humanos de todas las personas”.

Abuso de la prisión preventiva

Arturo Zaldívar reiteró que en México se ha abusado de la medida de prisión preventiva, cuando tiene que ser una medida excepcional cuando el acusado se pueda fugar de la justicia, que destruya pruebas o poner en riesgo a víctimas y testigos, en esos casos sí se justifica y está acorde con convenciones internacionales.

Arturo Zaldivar durante la conferencia en el penal de Santa Martha Acatitla FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas/Galo Cañas)

“Tiene que haber una gran reflexión sobre la prisión preventiva porque se destruyen vidas, familias, muchas de estas personas son inocentes, saldrán inocentes, son inocentes mientras no haya una sentencia, de acuerdo con los datos que tuve, más de la mitad de las mujeres aquí no están sentenciadas, esto es muy grave”.

El presidente de la SCJN también dijo que no se debe pensar que cuando una persona enfrenta un proceso fuera de las cárceles se trata de impunidad, ya que ésta es cuando un culpable de un delito no es condenado, la vinculación a proceso en libertad no lo es.

“Lo importante es que de esta visita pueda haber resultado, si no queda como cuestión histórica que un presidente de la Corte viene a un reclusorio, pero si no hay resultados no deja de ser una anécdota, no se trata de mí, sino de las mujeres, de los miles de inocentes que están en las cáceles de México que necesitan que se revise la prisión preventiva”, concluyó.