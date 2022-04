Arturo Zaldívar niega presiones de Segob por reforma eléctrica; “¡no soy niñera!”, contesta

“Yo no soy niñera de nadie, cada quien vota con independencia en la Corte”, aseveró el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, sobre lo que sucedió con la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que impulsó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y en la que se descartó una acción de inconstitucionalidad el pasado 7 de abril.

Cuestionado por Publimetro, Zaldívar Lelo de Larrea afirmó que no hubo presiones por parte del titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, sobre los 11 ministros de la Corte para favorecer o, en su caso, perjudicar la votación en torno a la ley.

No hubo presiones de ningún tipo. En efecto recibimos la visita del secretario de Gobernación previo a la sesión de la Ley Eléctrica, pero eso es natural y siempre pasa cuando se va a votar un tema de interés público. Se reunió con los ministros y también lo recibí.

El ministro presidente agregó que a la par también se registraron reuniones entre los ministros con representantes de la iniciativa privada para escuchar sus posturas respecto a esta ley que se discutió, sin que esto significara influir en sus criterios.

Cuando uno trata un asunto relevante se da a lugar a muchas consideraciones, no están regladas (las visitas). Vinieron senadores, empresarios y el secretario Adán Augusto para tratar de convencer al resto de los ministros, y nos dieron sus argumentos y cada quien votó considerando lo correcto.

Respecto a que se contabilizaron mal los siete votos durante la sesión de la Ley de la Industria Eléctrica, Zaldívar aseguró que la metodología se llevó de manera normal, sin ningún tipo de irregularidad. Por ello reiteró el sentido de la votación, respecto a los apartados que se tomaron en cuenta.

No tengo ningún interés en que un asunto se dictamine en un sentido o en otro. Para que no hubiera duda, el Pleno decidió que la versión estenográfica se transcribiera en la sesión. No hubo ninguna aclaración.

— Insistió el presidente de la Corte