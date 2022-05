Condona CDMX adeudos de predial generados en 2020 y 2021

Los adeudos de predial generados durante la pandemia, es decir, en 2020 y 2021, serán condonados por el gobierno de la Ciudad de México, como parte de un programa emergente de apoyo para las familias que viven en esta entidad.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dio el anuncio y explicó que el beneficio aplicará para todas las viviendas con un valor catastral de hasta 2.4 millones de pesos.

La condonación, según la secretaria de Finanzas, Luz Elena González, beneficiará a cerca de 80 mil familias que durante los últimos dos años no pagaron su predial, cuyo recurso asciende a 300 mil millones de pesos.

Para acceder a la condonación, las personas únicamente deberán descargar su boleta predial y pagar lo correspondiente a 2022, con lo que automáticamente se eliminará la deuda de los dos años anteriores.

Predial ‘no se pagó por crisis económica’

Tanto la jefa de gobierno como la secretaria de Finanzas coincidieron en que el predial no fue pagado por capitalinos durante la pandemia ‘no porque no quisieran sino porque no pudieron por la crisis económica’.

“Quienes no pudieron pagar el predial por falta de recursos recuperarán con esto la tranquilidad sobre su patrimonio, al estar en regla con el pago de sus impuestos”, — - enfatizó Luz Elena.

Asimismo la mandataria capitalina anunció que a principios de junio se hará realidad el apoyo universal a las personas con discapacidad, junto con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El presidente está poniendo alrededor de 500 millones de pesos y nosotros otros 500 millones de pesos y así vamos a iniciar el censo para que todas las personas con alguna discapacidad que no tienen apoyo, lo puedan tener” — - explicó Sheinbaum Pardo.

