Fú Xavi: “Hay jugadores intocables, transferibles e intransferibles”

Sobre Lewandowski: «La edad no es un problema»

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que hay jugadores «intocables, transferibles e intransferibles», y que tendrán esto en cuenta en el próximo mercado de fichajes, donde dependerán de la «economía» del club, además de insistir en la importancia del partido de este domingo ante el Getafe, donde espera que vuelva «el Barça de febrero y marzo».

«Hay intocables, hay transferibles, hay intransferibles. La planificación la tengo bastante clara, y a partir de aquí debemos conocer la capacidad que tenemos para maniobrar. Solo falta saber dónde estamos a nivel económico», declaró en rueda de prensa. «Las circunstancias del club son las que mandan, dependemos de la situación económica. Lo tendremos que empezar a hacer ya», añadió.

En este sentido, habló del caso concreto de Frenkie de Jong. «Para mí es un jugador muy importante, ha sido titular prácticamente siempre. Es fundamental, pero también está la situación económica del club, de la que dependemos todos. Puede marcar una época en el club y me gusta muchísimo», aseveró.

También insistió en que el Barça «necesita tener dos futbolistas de mucho nivel en cada posición». «Viendo lo que tenemos ahora en la plantilla, hay posiciones que no tenemos dobladas, no hay competencia y cuando se nos lesiona uno de estos futbolistas tenemos un problema y tenemos que hacer inventos», expuso.

Preguntado por la posibilidad de la incorporación del polaco Robert Lewandowski, Xavi rechazó hablar concretamente de su caso, aunque explicó que la edad (33) no es ningún problema. «Yo he fichado a Dani Alves con 38 años. No es la edad, es el rendimiento que nos pueda dar. El futbolista se cuida mucho, es más profesional. La edad no es una prioridad, solo si nos mejoran lo que tenemos», apuntó.

«SOLO HEMOS CUMPLIDO UN OBJETIVO MÍNIMO, QUEDA OTRO»

Sobre el duelo de este domingo, destacó que el cuadro azulón está «haciendo una gran campaña» con Quique Sánchez Flores. «Desde su llegada son muy competitivos, les ha dotado de mucho carácter y agresividad, en el buen sentido de la palabra. Es un equipo que juega muy directo, con un dibujo muy marcado de 5-3-2, y es un campo muy complicado para nosotros. Necesitan un punto para salvar la categoría y será complicado. Tendremos que jugar mejor que contra el Celta; tenemos cerca quedar segundos, nos queda un punto. Vamos a salir a ganar», expresó.

«Solo hemos cumplido un objetivo mínimo, que es entrar en ‘Champions’. Queda otro, que es ser segundos, y quedan dos partidos para acabar con buenas sensaciones. Cuando se haya cumplido el objetivo, nos gustaría empezar a planificar y decidir cosas», continuó sobre posibles fichajes.

En este sentido, reconoció que le pidió a sus futbolistas «un último esfuerzo» en estos dos últimos partidos. «Las sensaciones no son las mejores, estamos solventando los partidos sin jugar del todo bien. Hay que intentar jugar mejor. Hay que volver al Barça de febrero y marzo», insistió.

A pesar de todo, el preparador catalán es «muy optimista» con lo que pueda pasar la próxima temporada. «El año que viene tendremos que competir, este año lo hemos intentado. En febrero y marzo parecía que íbamos a luchar por algún título y no nos ha llegado. Tenemos que ser autocríticos y autoexigentes. A partir del año que viene se nos va a exigir mucho más», aventuró.

Por último, explicó que el defensa Ronald Araujo está «bien» tras su incidente ante el Celta y que ha pedido jugar. «Él quiere jugar, es su deseo, nos emociona a todos. En ningún momento perdió la consciencia en el partido contra el Celta. Depende de sus sensaciones. Está muy bien y tiene ganas de jugar, tiene compromiso, ha insistido en estar», manifestó.