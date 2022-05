Fú El defensa italiano Giorgio Chiellini se despide de la Juventus: “Gracias por darle sentido a mi sueño”

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El central de la Juventus Giorgio Chiellini se ha despedido este lunes con «alegría» y «gratitud» de la ‘Vecchia Signora’, club que ha sido «todo» para el italiano y que ha «dado sentido» a su «sueño» como futbolista, según un mensaje publicado en sus redes sociales.

«Gracias. Gracias a todos, a la afición y a los rivales. Gracias por darme la bienvenida y haberme apoyado. Gracias por darle sentido al significado de la palabra sueño. Gracias, hasta el final, gracias», expresó el futbolista, de 37 años, tras 17 años en la Juventus.

El veterano defensa, que llegó a la Juventus en 2005 procedente de la Fiorentina, ha levantado 19 títulos con el conjunto de Turín. «La Juve lo ha sido todo para mí. Mi juventud, experiencia, madurez. La voluntad de vencer, la alegría del triunfo, la aceptación de la derrota. La emoción del desafío», relató este lunes después de ya anunciar que no seguiría en la Juventus después de perder la final de la Coppa ante el Inter de Milán el pasado miércoles.

«Alegría, por una aventura que termina así, por haberme dado cuenta de cada sueño, imaginable y no, y quedarme para siempre en la historia de este gran club. Compartimos tantos valores y emociones que nunca borraré. Gratitud para todos, para la familia Agnelli que me ha acogido todos estos años, para mis seres queridos sin los cuales no sería la persona que soy ahora. Han sido una fuente inagotable apoyo y energía», reconoció.