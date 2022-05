Españ Feijóo asegura que el aborto en menores “debe contar con el consentimiento de sus padres”

Recalca que, si la legislación «prohíbe consumir alcohol a una menor de 18 años», es «razonable» pedir ese permiso paterno para abortar

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que el aborto en menores de 16 y 17 años «debe contar con el consentimiento» de los padres y ha recalcado que si en España la legislación «prohíbe consumir alcohol a una menor de 18 años» es «razonable» pedir ese permiso paterno para la interrupción voluntaria del embarazo.

Así se ha pronunciado al ser preguntado como valora la reforma de la Ley del Aborto que ha aprobado el Consejo de Ministros que permite el aborto sin aval paterno y si comparte esa iniciativa al margen de lo que diga el Tribunal Constitucional, que tiene pendiente pronunciarse sobre el recurso que presentó el PP hace 12 años.

En declaraciones a los medios en su visita a Ceuta, el jefe de la oposición ha subrayado que la posición del PP es «conocida» porque piensa que la interrupción voluntaria del embarazo en las menores «debe contar con el consentimiento de sus padres».

«RUPTURA DE LA AFECTIVIDAD» SI NO HAY ESA COMUNICACIÓN

«Si la legislación en España prohíbe consumir alcohol a una menor de 18 años, parece razonable que esa legislación solicite el permiso de los padres para la interrupción voluntaria del embarazo», ha proclamado.

El presidente del PP ha afirmado que si menores no cuentan esa decisión a sus padres se produce «una ruptura de afectividad» en un momento «muy difícil», que es cuando una joven «debe tomar una decisión de esa categoría».

«Por tanto, nuestra posición es una posición conocida y por eso hemos reformado la ley», ha aseverado, en alusión a la reforma legal que el Grupo Popular impulsó en 2015 bajo el Gobierno de Mariano Rajoy obligando al consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años que quieran abortar.

PARA NO HABLAR DE «LOS PROBLEMAS» QUE HAY EN ESPAÑA

Feijóo ha acusado una vez más al Gobierno de sacar el tema del aborto para no hablar de «los problemas» que hay en España y «distraer» hablando de «cosas distintas». Por eso, cree que se ha producido este «cambio de conversación» al «rehabilitar» la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

«El objetivo del Gobierno es que usted y yo estemos hablando de esto, no de la entrega de la cabeza de la directora del CNI o de que en España en este momento el independentismo es el que regula lo que se aprueba o no se aprueba en las Cortes, o que una vez más Bruselas ha dicho que no a la última previsión revisada del crecimiento económico del Gobierno central», ha enfatizado.

Según Feijóo, hace mucho tiempo que están «experimentando» este «juego infantil», de forma que «cada vez que hay un problema en España», el Gobierno anuncia «parcialmente algunas cosas que parecen novedosas» pero que «lamentablemente es volver a insistir en las divisiones» en vez de en «los encuentros».