Andrés Roemer suma otras 2 solicitudes para ser extraditado de Israel

La fiscal General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que dos nuevas solicitudes de extracción en contra del académico Andrés Romer fueron entregadas al gobierno de Israel para que sea entregado a las autoridades de nuestro país y enfrente las acusaciones por abuso sexual que hay en su contra.

En un mensaje que emitió este martes, Godoy explicó que esto se llevó a cabo conforme a los principios de cooperación y reciprocidad internacional, con lo que se formaliza el procedimiento oficial ante las autoridades de aquel país.

También puedes leer: Andrés Roemer reaparece y acusa a la FGJ-CDMX de fabricar pruebas en su contra

“En un hecho que ha llamado la atención de la opinión pública, luego de que hace unos días presentamos ante la Fiscalía General de la República dos nuevas solicitudes de extradición en contra del ex académico y escritor Andrés ‘N’, ambas ya fueron entregadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores a autoridades homólogas del gobierno de Israel como petición complementaria para el procedimiento diplomático, con lo que suman ya un total de cinco peticiones formales”.

En las cinco solicitudes que se han entregado se precisa que las acusaciones en contra del exdiplomático son por abuso sexual agravado y violación, mismos que nuestra ley contempla con prisión preventiva oficiosa.

La fiscalía de la Ciudad de México #FGCDMX fabricó carpetas de investigación y órdenes de aprehensión para obtener victorias políticas previas al #8M 2021. He presentado toda la evidencia. No abren mis carpetas, no reconocen a mi abogada. https://t.co/1Ou5XNDidZ — Andrés Roemer (@Roemer_Andres) May 10, 2022

“Son las denuncias y únicamente las denuncias, las que motivan nuestro quehacer institucional. Por ello investigamos todas y cada una ellas, que recibimos en esta Fiscalía”, dijo Godoy.

Este mensaje se emitió una semana después de que Roemer apareciera de nuevo en redes sociales tras varios meses de silencio, en su mensaje insistió en que es inocente y que las pruebas que tiene para demostrarlo no han sido admitidas por las autoridades de la Ciudad de México.

Roemer afirmó que la FGJ fabricó pruebas en su contra: “He presentado estos documentos ante el Ministerio Público y las autoridades han hecho caso omiso de esta evidencia para evitar que salga a la luz la fabricación de las carpetas y se conozca la verdad”, expresó.

También dijo que las acusaciones en su contra se han hecho por medio de 60 publicaciones en redes sociales, pero solo se han formalizado cinco de ellas.

Andrés Roemer también dijo que en su caso ha habido perversidad de los medios de comunicación o de sus enemigos, o de gente capaz de crear una narrativa en su contra ante las decenas de casos de abuso sexual.

“Yo nunca en mi vida he extorsionado, ni he violado, ni he encerrado, ni he pedido sexo a cambio de puestos políticos”, aseguró Roemer, quien también afirmó ya haber hecho estas declaraciones en dos pruebas de polígrafo.