Denuncian persecución política de El Truco y Cabeza de Vaca en Tamaulipas

El grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, denunció persecución política durante la campaña rumbo a las elecciones del 5 de junio en Tamaulipas, por parte del gobernador de la entidad, Francisco García Cabeza de Vaca, y del candidato de la alianza “Va por México”, César Augusto Verástegui “El Truco”.

Los legisladores aseguraron que el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) no puede proveer las condiciones necesarias para que existan elecciones limpias en el estado. “Solicitamos una medida de tutela preventiva que ha sido ignorada por el IETAM, autoridad electoral tamaulipeca, presunto árbitro imparcial que no garantiza el correcto desarrollo de nuestro derecho a la democracia, a la libertad y a la justicia

En una rueda de prensa, diputados federales y senadores de Morena, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido Encuentro Social (PES) entre los que figura Covarrubias, Yeidckol Polevnsky, Leonel Godoy, Margarita Valdez y Alejandro Armenta; aseguraron que las agresiones y la intromisión directa de Cabeza de Vaca en el proceso electoral va en aumento.

“La campaña de Cesar Verástegui, principal operador del gobernador tamaulipeco está basada en la intimidación, en amenazas y en la fabricación de delitos a nuestros líderes, militantes y simpatizantes de Morena, esto con absoluta impunidad, porque los órganos imparciales, que deberían guardar la democracia y la justicia, solapan sus ilegales conductas, sus avariciosas pretensiones, haciendo oídos sordos a las más de 40 quejas que Morena ha puesto contra ellos”. — Guadalupe Covarrubias.

Covarrubias indicó que el gobierno de Tamaulipas debería de “garantizar que el proceso electoral se lleve en paz y de forma libre, no violentar a quienes alzan la voz, no favorecer al ex secretario de gobierno”, en la contienda con e candidato de la alianza “Juntos haremos historia”, Américo Villarreal.

El pasado 13 de mayo elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado, intentaron detener y abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaba el líder del grupo de autodefensas conocidos como la “Columna armada”, Octavio Leal Moncada –quien es simpatizante de Morena– en compañía del alcalde del municipio de Hidalgo, Juan José Contreras Castillo, y la exdiputada Nohemí Estrella Leal.

Luego de estos hechos, Covarrubias señaló que presentó denuncias en contra el “panismo que gobierna en Tamaulipas”, y del gobernador por los presuntos actos intimidatorios en contra de los operadores de Morena.

“Nada va a detenernos, no tenemos miedo, sabemos que nuestra lucha es justa y digna. Sus amenazas y actos violentos y corruptos no podrán contra la voluntad del pueblo, contra el ferviente deseo de regenerar la vida pública de nuestro estado”. — Guadalupe Covarrubias.

