Fiscalía investiga contratos de la Supercopa española

BARCELONA (AP) — La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación sobre los contratos que propiciaron que la Supercopa de España se jugase en Arabia Saudí luego que se filtrasen los audios de conversaciones entre el presidente de la federación y el futbolista Gerard Piqué, con millones de dólares en comisiones.

La fiscalía confirmó el jueves a The Associated Press que recientemente inició diligencias para investigar el asunto.

La apertura de la investigación surge apenas un mes después que la publicación digital El Confidencial publicó los audios de las conversaciones entre Piqué y Luis Rubiales, presidente de la federación. Los audios revelan que Piqué pactó una comisión de 24 millones de euros (25, 3 millones de dólares) por ayudar a que la Supercopa de España cambiase el formato y fuera trasladada a Arabia Saudí.

Kosmos, empresa propiedad de Piqué, se embolsó 4 millones de euros (4,2 millones de dólares) por cada edición del torneo, por parte de los organizadores saudíes, en la negociación del acuerdo de seis años, según lo difundido por El Confidencial.

Piqué, quien jugó en dos Supercopas en Arabia Saudí con el Barcelona, negó haber cometido un delito o tener un conflicto de interés. La federación también insiste que no se perpetró nada ilegal.

La federación modificó el formato de la Supercopa en 2020. Pasó a ser un minitorneo de cuatro equipos y la trasladó a Arabia Saudí como parte de un acuerdo con un valor de 40 millones de euros (42 millones de dólares) por torneo para la entidad.

La pesquisa fue abierta tras recibirse una denuncia de Miguel Ángel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE).

Tras confirmarse que se había abierto una investigación, la federación dijo que en “aras de la transparencia y con el fin de colaborar con la justicia” se ha puesto a disposición de la justicia “para facilitar la documentación que precise o aclarar cualquier aspecto que se le solicite”.

“Estoy tranquilo porque no he cometido ninguna ilegalidad», dijo Rubiales el miércoles en el marco de la final de la Liga Europa en Sevilla. «Siempre he trabajado duro por el fútbol español”.