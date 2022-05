Tatiana Clouthier presume tortillas mexicanas en Inglaterra: “Los mexicanos somos chin...”

Al realizar una gira de trabajo por Inglaterra a fin de afianzar las relaciones comerciales entre ambos países y firmar un Tratado de Libre Comercio, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, expresó su sorpresa y orgullo por encontrarse con un producto de origen mexicano en la ciudad de Londres.

Te puede interesar: Sheinbaum encarga la CDMX a Batres para hacer campaña con candidato de Morena

En un video que compartió a través de redes sociales, la titular de Economía resaltó que los mexicanos tienen talento y que se emocionó cuando encontró harina para realizar tortillas en el país.

“Estar aquí en Inglaterra, en Londres, me puso feliz porque de repente me encuentro un maíz azul para hacer tortillas orgánicas desde nuestro país”, indicó Clouthier.

Al respecto, dijo que también se encargó de probar las tortillas, que la hicieron sentir como si se encontrara en México.

“La verdad es que me emocioné enormemente, pero no solamente eso, cuando las probé me tocó que que dieran unas tortillas hechas a mano y que estuve ahí probando con algunas salsas”.

Además, manifestó su admiración por el talento de los mexicanos, quienes son capaces de trascender con sus innovaciones y llenar el corazón.

Puedes revisar: ¡Haz tu despensa y participa por un iPhone 13 Pro!

“No me cabe la menor duda de que los mexicanos no solamente somos chingones, somos capaces de hacer productos que inspiran, llenan el corazón y el sabor de nuestra casa”.

Lo más leído en Publimetro