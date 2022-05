Esta talentosa maquilladora se ha transformado en la Reina Isabel II para celebrar el Jubileo de Platino de la monarca

MADRID, 23 May. (EDIZIONES)

Lucia Pittalis, de Roma (Italia), pasó tiempo estudiando y observando a la Reina antes de utilizar el poder del maquillaje para transformarse en la Monarca mientras el país se prepara para celebrar sus 70 años de servicio.

Lucia, que enseña las transformaciones de maquillaje en sus redes sociales, dice que le encantó interpretar a la Reina a través del maquillaje. "Es un icono y una mujer fuerte que gobernó con sentido de la responsabilidad durante décadas, con alegrías y penas", afirmó.

"Me encantan los coloridos trajes de la Reina y me divierto mucho interpretándola. La he admirado durante años y creo que esta es una forma de homenajearle. La gente me dijo que el parecido era asombroso ¡Incluso me animaron a salir a la calle para ver cómo reaccionaba la gente!", explicó.