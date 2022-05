Karen Itzel, estudiante del IPN en Tláhuac desaparece tras ir a entregar su tesis

Continua las desapariciones de mujeres jóvenes en México, luego de que en los últimos días se reportó la desaparición de Karen Itzel Rodríguez Barrales, una chica de 26 años, quien no ha sido vista desde el pasado jueves 19 de mayo cuando acudió al Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpa Alta del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para entregar su tesis.

De acuerdo a los padres de la joven estudiante de Odontología, la desaparición de Karen ocurrió el pasado jueves 19 de mayo cuando acudiría al IPN, ubicado en la carretera Xochimilco-Oaxtepec de la alcaldía Milpa Alta, a dejar su tesis, sin embargo la joven nunca llegó.

El último contacto de Karen con su familia fue aproximadamente a las 15:15 cuando habló con su madre y le comentó que ya iba de camino a la escuela.

⭕️DESAPARECIDA



Se Busca a KAREN ITZEL RODRÍGUEZ BARRALES de 26 años de edad.



Vista por última vez en CDMX el 19 de Mayo 2022.



RT para su pronta localización @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/OOWmBizQxD — CÓDIGO NEGRO MX (@CODIGO_NEGROMX) May 21, 2022

A pesar del tiempo transcurrido desde el día de la desaparición, los amigos y familiares de la joven argumentaron que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no había generado ninguna diligencia o investigación para dar con el paradero de Karen, de ahí tomarón la decisión de realizar un bloqueo la mañana del sábado en la avenida Tláhuac.

El bloqueo se realizó a la altura de la calle General Mendoza del Barrio de Santiago cerca del centro de la alcaldía con el objetivo de exigir que la FGJCDMX y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) encuentren sana y salva a Karen, recién graduada de odontología, y quien también es madre de un niño de cuatro años.

El bloqueo estuvo conformado por un contingente de entre 40 y 60 personas, afectó el tránsito vial entre la alcaldía de Tláhuac y los municipios de Valle de Chalco Solidaridad y Chalco en el Estado de México (Edomex).

Durante la madrugada, personal de la fiscalía local arribó al lugar del bloqueo para invitar a Nadia Barrales, madre de Karen, a sus oficinas centrales en la colonia Doctores y poder así mostrarle los avances de las investigaciones.

“La Fiscalía está tardando demasiado con su investigación, lo único que queremos es justicia y encontrar a Karen, las primeras horas son muy importantes y están tardando demasiado”, dijo Yesenia Rojas, amiga de Karen.

“Karen es mamá. Su hijo la está esperando, su hijo tiene 4 años”, indicó Yesenia Rojas, amiga de Karen.

Pasada la medianoche los padres de Karen accedieron a reunirse con las autoridades, pero el bloqueo permaneció en ambos sentidos de la avenida Tláhuac.

“Que ahorita me van a llevar al C5 para ver las cámaras, mi condición es de que me tiene que atender ahorita el fiscal enseñarme las cámaras y si no, la familia no se quita porque no queremos más desaparecidos”, indicó Juana Barrales, mamá de Karen.

La ciudadana Karen Itzel Rodríguez Bárrales de 26 años de edad y madre de un niño, fue desaparecida el día 19 de mayo en la colonia San José en la alcaldía de #tlahuac

La fiscalía no ha dado respuesta alguna, ayúdennos a difundir para que la podamos encontrar @lopezdoriga pic.twitter.com/JeZ8JR8hiN — Carla Torres (@_carlaatorres_) May 22, 2022

La Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó cortes a la circulación vehicular desde las 9 de la noche del sábado, cuando inició el bloqueo, para evitar algún accidente en la zona. Los manifestantes se retiraron cerca de las 3 de la mañana sin que se registraran incidentes.

