Nicaragua: disputa por tierras deja cuatro muertos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Al menos cuatro personas murieron, entre ellas un líder indígena y su hijo, en un enfrentamiento armado en una aldea de indígenas miskitos en el norte de Nicaragua.

Amaru Ruiz, director de la organización no gubernamental Fundación del Río, dijo el lunes a The Associated Press que el hecho ocurrió el sábado en la comunidad Sukatpin, en el territorio indígena Twi Waupasa, cuando mestizos invasores de tierras intentaron desalojar por la fuerza a una familia miskita de su finca.

Indicó que los colonos identificados como Gilberto y David Castro dispararon contra el líder miskito Tránsito Melgara, dueño de la propiedad. En la disputa se involucró su hijo Terlin Melgara, quien mató a los atacantes y también resultó muerto.

La fuente señaló que un grupo de dirigentes indígenas de Sukatpin pidieron ayuda a la policía “para retirar los cadáveres de los comunitarios” de la zona, donde existe fuerte presencia de colonos. Hasta el momento la Policía Nacional no ha divulgado su versión de lo ocurrido.

Según el director de la Fundación del Río, una organización clausurada por el gobierno de Daniel Ortega tras las protestas sociales de 2018, al menos 3.000 indígenas han sido desplazados de sus territorios desde 2015 debido a las invasiones de colonos.

Los indígenas acusan a los colonos de apoderarse de sus tierras ancestrales y destruir los bosques en zonas protegidas, como la reserva de biosfera de Bosawás, en complicidad con grandes empresas madereras que operan sin restricciones.