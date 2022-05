Logo político de Cuevas se impone en mil 500 puestos del centro de la CDMX

Alrededor de mil 500 puestos metálicos en el centro de la Ciudad de México fueron modificados por órdenes de la alcaldía Cuauhtémoc, cuya titular Sandra Cuevas instruyó cambiar los tradicionales rótulos por pintura blanca y el logotipo político de la demarcación.

Los colores, tipografías y caricaturas que adornaban estos negocios se ‘extinguieron’ para dar paso al sello político: ‘Alcaldía Cuauhtémoc es tu casa’.

Lo anterior, se implementó a partir de febrero de este año bajo una Jornada Integral del Mejoramiento del Entorno Urbano determinada por la demarcación, aunque las nuevas reglas no estipulaban el cambio en la imagen de los locales sino algunas medidas para mantener en orden su área de trabajo.

De hecho, el ordenamiento girado por la alcaldía refería sanciones a los locatarios que no cumplieran con las nuevas reglas. “Se les retirará el permiso para vender en la vía pública”, se lee en el documento referido. No obstante, comerciantes refieren que el mismo amago se hizo para quienes no cambiaran la imagen de su negocio.

Surge red en defensa de rótulos

Rótulos eliminados de puestos fijos en la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Cortesía

Tras la eliminación de los rótulos en el perímetro de la demarcación, se creó la Red Chilanga en Defensa del Arte y la Gráfica Popular (Rechida) a fin de exigir el regreso del patrimonio cultural.

En entrevista con Publimetro, Aline Enríquez Carrillo, integrante de Rechida, aseguró que surgió mucha indignación por tal acción política puesto que es un atentado en contra de la libertad de expresión, en muchos casos, con un máximo valor sentimental.

Compartió el caso de uno de los rótulos perdidos de autoría de la artista Taquito Jocoque, quien pintó el logo de su puesto a la señora Luz y para ello dibujó una caricatura de su hijo David, mismo que perdió la batalla contra el covid.

Esta Red, compartió Aline, está integrada por historiadores, artistas visuales, arquitectos, diseñadores, abogados, entre otros, pero muy pocos locatarios afectados porque temen por las represalias de la alcaldesa aunque poco a poco se han ido sumando.

Según testimonio, muchos comerciantes fueron amenazados para cumplir con la instrucción y la mayoría tuvieron que pintar sus puestos con recursos propios y a algunos hasta el logotipo les cobraron, entre 100 y 200 pesos.

‘Triquiñuela política de Cuevas’

Rótulos eliminados de puestos fijos en la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Cortesía

Expertos opinan que la acción implementada en Cuauhtémoc nada tiene que ver con el mejoramiento de la imagen de la ciudad sino con una triquiñuela política de cara a las elecciones del 2024.

En opinión del académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Sergio Flores, la estrategia de Sandra Cuevas es tener presencia y fortalecer sus aspiraciones políticas, aunque calificó de ‘clasista’ el ordenamiento, ‘un ejercicio negativo que no está actuando por el interés ciudadano’.

Cabe destacar que, en declaraciones recientes, Sandra Cuevas dijo que tendrá mesas de diálogo con vecinos, artistas, rotuladores y comerciantes, tras la polémica eliminación, aunque dijo que su intento es ‘unificar, limpiar y ordenar’ a los comerciantes de la demarcación.

