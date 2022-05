“He sufrido mucho”, denunció ‘El Chapo’ Guzmán desde prisión de máxima seguridad en Colorado

El exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, ingresado desde julio de 2019 a la prisión de máxima seguridad ADMAX Florence, denunció a través de un documento las condiciones en las que se encuentra cumpliendo condena de cadena perpetua en Colorado.

“He sufrido mucho, el trato que recibo es cruel e injusto, me sirven poca comida y a menudo me quedo con hambre”, aseguró el ex-narcotraficante mexicano.

A través de una declaración jurada que es parte de una nueva demanda civil llevada por el fiscal general Merrick Garland, al director del Buró de Prisiones (BOP), Michael Carvajal, y a funcionarios del penal ADMAX Florence, el criminal mexicano asegura que su celda recibe revisiones constantes, hay cámaras de vigilancia hasta en donde tiene las juntas con sus abogados y autoridades de la prisión analizan a profundidad las cartas que escribe; todo esto con el objetivo de evitar que escape de la cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos.

El documento de siete páginas —escrito en inglés— inicia con la frase: “Soy un mexicano de 64 años y fui extraditado de México a Estados Unidos en enero de 2017″, y concluye firmando como “Joaquín Guzmán L”.

El capo mexicano menciona que “debido al trato en ADMAX ahora padezco dolores de cabeza, pérdida de la memoria, calambres musculares, estrés y depresión. El trato que recibo me está causando problemas psicológicos y de salud. Rezo para que la corte intervenga”, refiriéndose al tribunal federal de Denver, quien recibió la demanda en octubre de 2021.

El Departamento de Justicia (DOJ) no ha dado respuesta a la querella del capo, ya que el juez Michael Hegarty aceptó la moción el 12 de mayo para contestar hasta el 15 de junio; la próxima audiencia programada para “El Chapo” es para el 7 de julio.

Desde que Guzmán fue recluido en la prisión de máxima seguridad de Manhattan, las denuncias del capo mexicano han sido constantes y ahora se encuentra en espera de juicio, según el portal de Univisión.

Antes de ser sentenciado a cadena perpetua, “El Chapo” leyó una carta reclamando que “ha sido una tortura las 24 horas”, refiriéndose a su estancia en el Centro Metropolitano de Detención (MCC) de Nueva York, por lo que ahora en Colorado han cambiado las condiciones de su estancia.

