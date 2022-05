Ciencia.-Los primeros australianos comieron huevos del tamaño de melones

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Las marcas de quemaduras descubiertas en restos de cáscaras antiguas hace varios años sugirieron que los primeros australianos cocinaron y comieron huevos grandes de un ave extinta hace mucho tiempo, lo que generó un feroz debate sobre la especie que los puso.

Ahora, un equipo internacional dirigido por científicos de las universidades de Cambridge y Turín ha colocado al animal en el árbol evolutivo al comparar las secuencias de proteínas de los huevos fósiles en polvo con las codificadas en los genomas de las especies de aves vivas.

"El tiempo, la temperatura y la química de un fósil dictan cuánta información podemos recopilar", dijo el coautor principal, el profesor Matthew Collins, del Departamento de Arqueología de la Universidad de Cambridge.

"Las cáscaras de huevo están hechas de cristales minerales que pueden atrapar herméticamente algunas proteínas, conservando estos datos biológicos en los entornos más duros, potencialmente durante millones de años".

Según los hallazgos publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los huevos antiguos procedían de Genyornis: un enorme "mihirung" no volador, o "pájaro del trueno", con alas diminutas y patas enormes que vagaban por la Australia prehistórica, posiblemente en bandadas.

Los registros fósiles muestran que Genyornis medía más de dos metros de altura, pesaba entre 220 y 240 kilogramos y ponía huevos del tamaño de un melón de alrededor de 1,5 kg. Estuvo entre la "megafauna" australiana que desapareció unos miles de años después de la llegada de los humanos, lo que sugiere que los seres humanos jugaron un papel en su extinción.

La fecha "robusta" más temprana para la llegada de los humanos a Australia es hace unos 65.000 años. Las cáscaras de huevo quemadas de las especies previamente no confirmadas datan de hace alrededor de 50 a 55.000 años, no mucho antes de que se piense que Genyornis se extinguió, momento en el cual los humanos se habían extendido por la mayor parte del continente.

"No hay evidencia del exterminio de Genyornis en el registro arqueológico. Sin embargo, se han encontrado fragmentos de cáscara de huevo con patrones de quemado únicos consistentes con la actividad humana en diferentes lugares del continente", dijo el coautor principal, el profesor Gifford Miller de la Universidad de Colorado.

"Esto implica que los primeros humanos no necesariamente cazaban estas enormes aves, sino que rutinariamente asaltaban nidos y robaban sus huevos gigantes como alimento", dijo. "La sobreexplotación de los huevos por parte de los humanos bien podría haber contribuido a la extinción de Genyornis".

Si bien Genyornis siempre fue un aspirante como origen de las cáscaras de huevo, algunos científicos argumentaron que, debido a la forma y el grosor de la cáscara, un candidato más probable era Progura o "malleefowl gigante": otra ave extinta, mucho más pequeña, que pesa alrededor de 5-7 kg y similar a un pavo grande.

El objetivo inicial era acabar con el debate extrayendo ADN antiguo de trozos de caparazón, pero el material genético no había sobrevivido lo suficiente al cálido clima australiano.

Miller recurrió a investigadores de Cambridge y Turín para explorar una técnica relativamente nueva para extraer un tipo diferente de "biomolécula": la proteína.

Si bien no es tan rico en datos hereditarios, los científicos pudieron comparar las secuencias de proteínas antiguas con las de especies vivas utilizando una nueva y vasta base de datos de material biológico: el proyecto Bird 10.000 Genomes (B10K).

"El ave estaba relacionado con los megápodos de hoy, un grupo de aves en el linaje de las galliformes, que también contiene aves que se alimentan en el suelo, como pollos y pavos", dijo la primera autora del estudio, la profesora Beatrice Demarchi, de la Universidad de Turín.

"Descubrimos que el ave responsable de los huevos misteriosos surgió antes del linaje galliforme, lo que nos permite descartar la hipótesis de Progura. Esto respalda la implicación de que los huevos que comieron los primeros australianos fueron puestos por Genyornis".

La cáscara de huevo de 50.000 años analizada para el estudio provino del sitio arqueológico de Wood Point en el sur de Australia, pero el profesor Miller ha demostrado anteriormente que se pueden encontrar cáscaras quemadas similares en cientos de sitios en el extremo occidental de la costa de Ningaloo.

Los investigadores señalan que el comportamiento de explotación de huevos de Genyornis de los primeros australianos probablemente refleja el de los primeros humanos con huevos de avestruz, cuyas cáscaras se han desenterrado en sitios arqueológicos en África que datan de al menos 100.000 años.

El profesor Collins agregó que "si bien las avestruces y los humanos han coexistido a lo largo de la prehistoria, los niveles de explotación de los huevos de Genyornis por parte de los primeros australianos pueden haber demostrado ser más de lo que las estrategias reproductivas de estas extraordinarias aves podrían soportar".