China castiga a funcionarios por incumplir medidas sanitarias contra Covid-19

La Comisión Central de Control Disciplinario, agencia de anticorrupción china, notificó la “responsabilidad” de dos incidentes relacionados con la pandemia.

Ocho funcionarios de una oficina de Ferrocarriles de China están siendo investigados por “mentir sobre sus movimientos” durante el mes de mayo. Los trabajadores abandonaron el área de control un día después de que la región implementara medidas temporales de control. Los empleados viajaron a otros distritos con datos falsificados. Los responsables fueron sancionados por la empresa, informó el medio ‘Global Times’.

El segundo incidente corresponde al jefe de la administración postal de Pekín, que fue advertido por no supervisar “adecuadamente” el trabajo de prevención del virus y “no prestar suficiente atención al aumento de casos”, recoge la agencia de noticias Bloomberg. Los medios locales explican que la sucursal fue declarada culpable por no organizar estrictamente la realización de pruebas de detección de enfermedad, así como los requisitos de vacunación del personal.

La notificación, según la agencia anticorrupción, requiere que las unidades “comprendan profundamente la importancia de fortalecer la prevención y control de epidemias”. A pesar de la política sanitaria impuesta por el Gobierno chino, que incluye pruebas masivas o teletrabajo, no ha terminado con el brote informado por las autoridades. La capital registró este martes 47 nuevos casos, la mitad que dos días antes, el domingo, cuando se registraron 99 casos.

