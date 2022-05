Guardiola: "Ser consistente cada 3 días es lo más difícil y lo hemos vuelto a conseguir"

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, celebró haber logrado tener la consistencia necesaria para ganar una nueva Premier League, en una última jornada de infarto en pugna con el Liverpool de Jürgen Klopp.

"Ser consistentes como en los últimos cuatro o cinco años cada tres días, cada tres días, cada tres días... Esto es lo más difícil y lo hemos vuelto a conseguir", aseguró en declaraciones al programa 'Fever Pitch' de DAZN, plataforma de streaming de deporte, recogidas por Europa Press.

Para el técnico de Santpedor, en una temporada de once meses, "siempre hay momentos más altos y más bajos". "Esto es parte de la normalidad, no puedes pretender estar siempre a un gran nivel. No se puede jugar bien si cada uno individualmente o colectivamente no dan su mejor versión y la mayoría lo hemos conseguido", celebró.

En el capítulo, último de la temporada, también destacó la dificultad que entraña ganar una competición como la Premier League. "El Liverpool es el rival más duro al que nos hemos enfrentado estos últimos años; el Arsenal, con los problemas que ha tenido Mikel Arteta, ha hecho un año impresionante, compitiendo con los grandes", valoró.

"El Brighton ha jugado muy bien durante todo el año con Graham Potter; la segunda vuelta del Newcastle ha sido de '10', habían ganado 1 de los 18 primeros partidos de la Premier League y se han salvado, siendo el cuarto o quinto mejor equipo de la segunda vuelta", argumentó en este sentido.

Por otro lado, el pasado 10 de mayo el Manchester City anunció el fichaje del noruego Erling Haaland, un atacante del que Guardiola espera sacar su mejor rendimiento. "Hemos tenido a Sergio (Agüero) durante muchos años, hemos tenido a Gabriel (Jesús) y ahora a Julián Álvarez y a Haaland", recordó.

"El club ha decidido que tenía que invertir o apostar por un jugador joven de esa calidad y esperamos que le ayudemos a adaptarse bien y pueda dar su mejor nivel, que es lo que queremos con todos los jugadores", señaló.

Por su parte, el centrocampista español Rodri también es protagonista de este 'Fever Pitch', y coincide con Guardiola al asegurar que el Liverpool es su máximo adversario. "Tanto este Liverpool, que sin ninguna duda es al mejor equipo que me he enfrentado, como este Manchester City, creo que va a ser difícil encontrar dos equipos en Inglaterra con este nivel en el futuro", auguró.

"Yo creo que se han confeccionado dos equipos con dos estilos bastante diferentes, pero parecidos en cuanto a cómo resuelven los partidos. La parte positiva de la temporada es la consistencia que tiene nuestro equipo, que está siempre al nivel, da igual si la dinámica es buena o mala. Con eso, me refiero a que hemos pasado momentos muy buenos esta temporada, la gran parte de ellos, y otros en los que el equipo se ha caído un poco", resumió.