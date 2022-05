Klopp: "Ancelotti es un modelo a seguir por su forma de afrontar el éxito"

"No creo en la venganza, siempre te encuentras dos veces en la vida. Todo está bien entre el Real Madrid y yo"

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, señaló este miércoles a Carlo Ancelotti como "un modelo a seguir por su forma de afrontar el éxito" a falta de cuatro días para enfrentarse al técnico italiano del Real Madrid en la final de la Liga de Campeones.

"Carlo (Ancelotti) es uno de los entrenadores más exitosos del mundo y un modelo a seguir por su forma de afrontar el éxito. Es una de las mejores personas que puedes conocer, un tipo realmente agradable", explicó el técnico alemán en la rueda de prensa previa a la final de la Champions, que se disputará este domingo en París.

Klopp mostró su respeto por el entrenador rival, con el que mantiene una buena relación. "El respeto por él no puede ser mayor. Nunca dejará de ganar. Pero eso no significa nada para este partido", añadió.

Ambos equipos ya se vieron las caras en la final de la Champions de 2018 y los madridistas consiguieron alzarse con el codiciado título. "No creo en la venganza. Siempre te encuentras dos veces en la vida. Todo está bien entre el Real Madrid y yo. Es un partido de fútbol del más alto nivel", admitió Klopp.

El Liverpool perdió 3-1 ante el Madrid en Kiev en 2018 con el portero alemán Loris Karius sufriendo un partido de pesadilla. Pero el equipo de Klopp ha logrado mucho desde entonces, incluyendo el título de la Liga de Campeones de 2019 y un primer campeonato inglés en 30 años en 2020.

"Si vamos allí [diciendo] como: '¡Venganza! Venganza!', todo ese tipo de cosas, no funciona así. Nosotros no somos así. Llegamos a la final de una manera diferente. Así que tenemos que jugar a nuestra manera y eso es lo que tenemos que intentar", matizó el alemán.

Preguntado por las remontadas del Madrid en la competición continental, Klopp destacó la experiencia del equipo español. "Si tomas los últimos 10 minutos de cada partido pensarías que no tienes ninguna oportunidad, pero los partidos fueron más largos que eso y tuvieron que remontar. Están llenos de experiencia y saben exactamente cómo abordar una final, lo sentimos en 2018", incidió sobre su encuentro.

El conjunto inglés llega a la final tras verse superado por el Manchester City en la lucha por la Premier League. "Ya nadie siente el dolor del domingo. Realmente estamos deseando que llegue este partido contra un rival increíblemente fuerte", dijo. De momento, el centrocampista español Thiago Alcántara sigue siendo la principal duda, aunque podría incorporarse este jueves a los entrenamientos.

"No estamos aquí por arte de magia. Estamos en la final porque lo merecemos. Estábamos en el grupo de la muerte, como se dice. Este año hemos superado la eliminatoria fuera de casa y luego la hemos traído a Anfield. Eso demuestra que también tenemos una forma diferente de ganar", expresó.

Sobre el seguimiento de aficionados del conjunto 'red' en París, el técnico lo comparó con la final de la Carabao Cup, que consiguió frente al Chelsea en la tanda de penaltis. "No tenía ni idea de cuánto me gustaba la final de la Carabao Cup hasta que la jugamos. Me encantó cada segundo. En la final de la Liga de Campeones creo que el mundo es blanco o rojo, porque a algunos no les gustamos demasiado, y a otros no les gusta demasiado el Madrid", matizó.