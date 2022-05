Encuentran sin vida el cuerpo de Viridiana Moreno; estaba desaparecida desde el 18 de mayo

El cuerpo de Viridiana Moreno, desaparecida desde 18 de mayo en Veracruz, fue encontrado en la zona de Chachalacas, Veracruz.

También te puede interesar: Mujeres exigen en protesta investigar asesinato de Cecilia Monzón como feminicidio

Viridiana Moreno tenía 31 años y era de Xalapa, Veracruz y el pasado miércoles 18 de mayo fue a una entrevista de trabajo en un hotel Bienvenido del municipio de Cardel.

Desde entonces, familiares y amigos iniciaron su búsqueda y exigieron a las autoridades su localización con vida.

Viridiana Moreno

Su familia ya reconoció el cuerpo de Viridiana, quien deja en la orfandad a un pequeño de diez años.

Puedes revisar: Llena tu hogar de ahorros en el Hot Sale de Bodega Aurrera

“Gracias por sus palabras de aliento, pero les adelanto que no está 100% confirmado el caso de Viridiana Moreno Vásquez mi familia se encuentra destrozada, pero la prueba de ADN aún no sale positivo. El resultado arroja un 50% de coincidencia. Hasta no tener la seguridad no nos adelantemos. Existen muchas irregularidades que tienen que salir a la Luz. Seguimos en la lucha”, escribió su primo Nestor en sus redes sociales.

La Fiscalía estatal informó a su familia que en la zona en donde se halló el cuerpo, se encontró la credencial de elector de Viridiana Moreno y fue así que su familia ingresó a reconocer el cuerpo.

Hasta el momento se desconocen los motivos del deceso de Viridiana Moreno, es decir, si su cuerpo tenía marcas de tortura, violencia, abuso sexual o cualquier otra condición que pudiera dar información sobre la lamentable muerte.