Mujeres piden investigar asesinato de Cecilia Monzón como feminicidio

Más de 50 mujeres feministas, políticas y familiares de Cecilia Monzón se manifestaron afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE) para pedir al Gobierno de Puebla que esclarezca el asesinato de la abogada y activista, así como dar con los responsables para que reciban su castigo.

Este domingo, cerca de las 10:00 horas, las manifestantes convocadas por la Red Plural de Mujeres, acudieron vestidas de blanco y se concentraron afuera del inmueble ubicado sobre el bulevar 5 de Mayo el cual estaba estaba rodeado por elementos de seguridad pública.

En medio de consignas, carteles y mujeres que acudieron con batucada, las manifestantes expresaron su indignación y tristeza por el crimen ocurrido este sábado en San Pedro Cholula, en contra de quien consideraron una mujer que luchaba por las víctimas de violencia de género.

Entre las asistentes estuvo la exdiputada local del PRD, Socorro Quezada Tiempo; Nora Lilia Velázquez Moreno de la Red Plural de Mujeres; Lizeth Mejorada Barrios, Consejera Social Inmujeres de Puebla y Edurne Ochoa, de 33 Mujeres A.C.

De las voces de los manifestantes destacó la exigencia para que el caso se investigue con perspectiva de género y se esclarezca lo más pronto posible, pues señalaron que las primeras horas después del asesinato son clave para las investigaciones.

“Como colectivas no queremos saber que ya se filtró información a los medios de comunicación, que no se cuidó adecuadamente la cadena de proceso, o sobre todo que ya se borraron o no se encuentra ningún video”.

— Lizeth Mejorada, consejera de Inmujeres en Puebla.