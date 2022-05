Mamá de Salvador Ramos dice que su hijo tuvo sus razones para efectuar el tiroteo

Adriana Martínez Reyes, madre de Salvador Ramos, el autor del tiroteo en la escuela primaria Robb de Uvalde, Texas, ofreció disculpas a los familiares de las víctimas, pero también aseguró que su hijo tuvo sus razones.

También te puede interesar: Revelan cambio en el comportamiento de autor del tiroteo en escuela de Texas

En entrevista, tras salir de la iglesia de la comunidad de Uvalde, Texas, pidió a la sociedad que no juzguen a su hijo por el violento ataque y sobre todo dijo que “él tenía sus razones”.

“No tengo palabras, no tengo palabras para decir, porque no sé lo que estaba pensando, él tenía sus razones para hacer lo que hizo y por favor, no lo juzguen yo no’más quiero… a los niños inocentes que se murieron, perdóname. ¿Qué les dices a los familiares de ellos? Perdóneme, perdonen a mi hijo, yo sé, él tiene sus razones. ¿Qué razones pudo haber tenido? A que se acercaran más a sus niños en vez de poner atención a las cosas, otras cosas malas, yo no tengo palabras, no sé”, explicó Adriana Martínez Reyes, madre de Salvador Ramos.

Sobre el cuestionamiento, si sabía dónde compró Salvador Ramos los rifles, Adriana Martínez aseguró que lo desconoce, ya que él era un chico bien calladito y no molestaba a nadie. Además, desmintió que le regalaron uno el día de su cumpleaños.

“‘¿Es cierto esto que a Salvador le regalaron el rifle de cumpleaños de 18 años? ¿O es una mentira de redes sociales?’ No, así es el problema, la gente pone mucha atención en las redes sociales, ese es un gran problema de las redes sociales. Descríbeme a Salvador. Era bien calladito, bien callado, él era muy callado, él no le molestaba a nadie, él no le hacía nada a nadie. ¿Te dijo algo antes de ayer en la mañana? No”, aseguró.

Cabe recordar que después de las 11 de la mañana del martes, tras herir gravemente a su abuela materna, Salvador escapó en una camioneta pickup perdiendo el control en un canal de desagüe a pocos metros del colegio Robb, en donde Albert grabó el accidente y fue testigo del inicio de la balacera.

Puedes revisar: Llena tu hogar de ahorros en el Hot Sale de Bodega Aurrera

“Lo hubiera reportado de saber que tenía armas”, asegura su abuelo

Rolando Reyes, abuelo de Salvador Ramos, señaló que desconocía que su nieto tenía armas en su poder.

En este sentido, expresó que no le gustan las armas, además de no poder tenerlas en su casa por el historial criminal. “No me gustan las armas, no puedo estar cerca de ellas”, dijo.

El abuelo de Ramos aseguró que de haber sabido que su nieto tenía armas lo hubiese reportado.

“Yo no sabía que tenía armas, de haberlo sabido lo hubiera reportado”, apuntó.

Al respecto, externó su postura contra las armas y dijo no estar de acuerdo con que las personas puedan adquirirlas.

Además, sostuvo que odia a todas las personas que perpetran tiroteos.

Al igual que la madre, manifestó que su nieto era un joven muy callado y que vivía con ellos por problemas con su mamá.

Sin embargo, debido a su poca convivencia, reveló no haber notado algún tipo de señal o algo inusual en su comportamiento.

Subrayó que Salvador Ramos no asistió durante el último año a la escuela y, por tanto, no se graduó. Por lo que lo a menudo lo llevaba a trabajar con él.

LO MÁS VISTO DE PUBLIMETRO TV