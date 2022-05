Alexander-Arnold: "Es un lujo ver jugar a Vinicius, pero tenemos un trabajo como equipo"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Estoy con muchas ganas de enfrentarme a todo el Real Madrid. Jugando contra el Real Madrid sabes que te vas a enfrentar contra jugadores de primera categoría en todas las posiciones del campo. A Vinicius es un lujo verle jugar, pero sabemos que tenemos un trabajo como equipo", comentó Alexander-Arnold este viernes en la rueda de prensa oficial de su equipo.

Para el lateral, "tener la posibilidad de ganar" una segunda Champions con tan sólo 23 años "es especial". "Pero también para todos. Ha habido muchas leyendas del fútbol que no han tenido estas ocasiones. Sabemos que nos enfrentamos a un rival de primera categoría y que vamos a tener que jugar bien para lograrlo", admitió.

El internacional sabe que este partido tiene "cosas diferentes", sobre todo por todo lo que rodea en los días previos, pero dejó claro que están "con muchas ganas". "Pensamos que merecemos estar aquí y que no ha sido por mucha suerte. Ha sido un camino difícil, es el último partido de la temporada como equipo y como club y es especial, es el partido que todo el mundo quiere jugar. Está bien estar aquí, pero ganarla sería todavía mejor", apuntó Alexander-Arnold.

"Hemos jugado mucho con el Manchester City y tiene una amenaza diferente, además en una final de la Champions hay otra presión, no es sólo un partido de liga, es el más importante de la temporada y da igual el rival, pero jugar contra el Real Madrid le da todavía más importancia. Son dos grandes equipos del fútbol europeo que quieren ganar títulos cada año", añadió el inglés.

Finalmente, consideró que tienen "la experiencia" para afrontar este duelo y que no les pesará no haber podido ganar la Premier League. "Hemos jugado cuatro competiciones y hemos llegado la final en todas. Ahora pensamos en la Champions, lo que pasó el domingo fue decepcionante, pero no podemos pensar en algo que no sea la final de la Champions", sentenció.