Catean habitación de Debanhi Escobar; familia desconoce motivo de revisión

Luego de que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nuevo León catearan la habitación de Debanhi Escobar, el señor Mario Escobar dijo que desconoce cuál fue el motivo de esta diligencia y por qué se hizo hasta esta fecha y no hace 40 días cuando su hija desapareció.

Por medio de un video de YouTube, Mario Escobar dijo que siempre está dispuesto para las diligencias que lleva a cabo la fiscalía local para esclarecer la muerte de la joven, pero la revisión del cuarto se llevó a cabo hasta que el gobierno federal anunció su intervención.

“De alguna manera empezaron a checar el cuarto de mi hija. Con qué intención, no sabemos. Qué es lo que venían a buscar, no sabemos. Yo siempre les dije que el cuarto de mi hija está a disposición de la Fiscalía”.

Escobar también lamentó que la revisión del cuarto se hiciera semanas después de el cuerpo sin vida de Debanhi se encontrara dentro de una cisterna en el motel Nueva Castilla.

“Nos solicitaron otro tipo cateo, catear el cuarto de mi hija, que eso lo debieron haber hecho hace mucho tiempo, hace cuarenta días, desde que desapareció”.

En el video también dijo que este jueves el subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, le notificó sobre la exhumación del cuerpo de se hija para determinar la causa de la muerte.

Aunque dijo que no estuvo durante la reunión de la Comisión Interdisciplinaria e Interinstitucional, que decidió unánimemente realizar un nuevo estudio forense, la reunión se hizo el pasado 21 de mayo y asistieron Griselda Núñez, titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres y Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Ministerio Público en representación de la FGE, así como cuatro especialistas y dos peritos del Servicio Médico Forense (Semefo), que participaron en la primer necropsia.

“Llegamos a este punto, me duele. Nos duele como familia, me duele como papá que todavía no le podamos dar a Debanhi ese luto que se merece. Si esta exhumación es un parteaguas para cambiar el antes y el después de Debanhi, lo acepto”.