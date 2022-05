Jorge Prado: "Cuando corres en España, con toda la afición apoyándote, sacas el 200%"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El piloto español de motocross Jorge Prado (GasGas) reconoce que el Gran Premio de España, que se disputa este fin de semana en la localidad madrileña de Arroyomolinos, llega "en el momento perfecto para dar un golpe en la mesa", porque correr en España "con toda la afición apoyándote" hace que saque el "200 por 100", al mismo tiempo que tiene claro que su objetivo será "recortar puntos" para seguir en la lucha por su primer título en MXGP.

"Cuando corres en España, con todo el público apoyándote, sacas el 200%, solo por ese apoyo que sientes. Todo el mundo quiere que ganes. Por una parte es presión, te autopresionas un poco, pero lo llevo bien y me favorece. Este GP llega en el momento perfecto para dar un golpe sobre la mesa y empezar otra vez a ganar carreras", relató Prado en una entrevista a Europa Press tras un encuentro con aficionados organizado por Red Bull con motivo de esta cita.

El joven piloto gallego, de 21 años, bicampeón en la categoría MX2 (2018 y 2019), llega a esta prueba "con mucha ilusión". "Es el GP que espero durante todo el año, es mi favorito", admite, después de vencer en 2020 y conseguir el segundo puesto en 2021. "Este año voy a ir a por la victoria. Fue una pena la lesión del hombro. Estaba en plena lucha por el campeonato, ahora estoy más lejos en puntos... He entrenado lo mejor posible. Es un circuito que me gusta, con toda la afición apoyando, eso me dará un plus", explicó.

Prado vio hace tres semanas como sus opciones de lograr ese primer campeonato de MXGP perdían peso al sufrir una lesión "importante" en el hombro que le impidió subirse a la moto en el GP de Italia. "No llego al cien por cien, pero sí a un nivel suficientemente bueno como para luchar por la victoria. Dando mi cien por cien ahora será suficiente para ganar", analizó.

El español llegaba a Maggiora como segundo clasificado y ahora es cuarto, por lo que debe remontar para colocarse cerca del esloveno Tim Gajser, líder del campeonato. "Ahora estoy lejos, pude recortar puntos en la anterior carrera en Cerdeña. Mi objetivo es recortar en cada manga y cada fin de semana. Mi objetivo es ir a por las dos mangas este fin de semana, es complicado, pero es lo que tengo que hacer si quiero ganar el campeonato", aseveró.

La de Arroyomolinos será la novena prueba del Mundial, en una temporada en la que se ha vuelto al formato anterior a la pandemia, con el Gran Premio dividido en dos días. "Es raro. En los últimos dos años competíamos por todo en un día. Ahora el circuito no lo arreglan tanto de cara al domingo, es mucho mas físico. Me ayudó el formato de un día para adaptarme a la categoría. Ahora estoy suficientemente bien para ir a fondo ambos días. No me perjudica, pero las pistas están mas rotas y más complicadas", expresó.

Y es que el gallego confiesa que no tuvo "muchos problemas" durante la pandemia, aunque la incertidumbre sobre el inicio del Mundial sí afecto al piloto. "Entrenabas, pero no sabías cuando ibas a empezar, no tienes un objetivo. Al principio fue complicado de asimilar, en Bélgica podía salir a hacer deporte durante el confinamiento, mentalmente tuve la suerte de estar allí, y pude hacer mi día a día", señaló, asegurando que fue un "afortunado".

Fue en 2012 cuando se va a vivir a Lommel (Bélgica) con su familia, por el motocross, en un movimiento clave en su carrera, para lograr la "base" que mantiene en la actualidad. "Fue fundamental irme a Bélgica, me ayudó entrenar en pistas complicadas allí. Mi punto fuerte ahora son las carreras de arena, es una base que tengo. Cuando eres pequeño lo más importante es cuánto de bien se te da este deporte. Yo iba al colegio como todos los demás, no entrenaba como ahora, simplemente se me daba mejor que al resto", indicó.

"PARA MÍ EL MOTOCROSS AHORA ES 80% ES ENTRENAMIENTO Y 20% HABILIDAD"

"Cuando pasas al Mundial, la habilidad pasa a un segundo plano, y empiezas a ver que lo más importante es entrenar. Ahora puedo decir que el 80% es entreno y el 20 habilidad. Las carreras son muy físicas, es un deporte muy peligroso y estando bien físicamente reduces lesiones", añadió Prado, que en 2011 y con solo 10 años, ya ganó su primer Mundial (65 c.c), pero no fue hasta 2016 cuando debutó en la categoría MX2, en la que fue campeón en 2018 y 2019.

Tras cosechar éxitos de manera tan prematura, el gallego no esconde que lograr el título en MXGP puede llegar a ser una obsesión para él, después de dos años sin premio porque "siempre pasa algo y es por poco". "Es complicado. El deporte es así, es complicado cuadrar una temporada como 2019, que gané todas las carreras, es muy complicado de conseguir. Pero creo que se puede volver a repetir, y este año si todo va bien y puedo ir mejorando hasta el final de temporada, intentar llevarme el título", desea.

Finalmente, valora cómo ha evolucionado el motocross en España, afirmando que "ahora mismo es cada vez más fácil" llegar a ser profesional, ya que "se apoya mucho más a los pilotos jóvenes". "Ahora puedes organizarte mejor los entrenamientos y las competiciones. También están abriendo mas pistas y más trabajadas. Yo siempre entrenaba en la misma pista, hay que moverse un poquito más. Tienes que cuadrarlo todo un poco, porque también estás condicionado por los equipos, pero por poder, se puede", concluyó.