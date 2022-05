AMLO propone llamar “Triángulo de la Gente Buena” al Triángulo Dorado

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó este viernes a dejar de llamar “Triángulo Dorado” a la zona límite entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, conocida por ser uno de los bastiones del Cártel de Sinaloa, y renombrarlo como el “Triángulo de la Gente Buena y Trabajadora” o “La Región de la Buena Vecindad”.

Tras supervisar los avances de la carretera Badiraguato-Parral y Durango-Culiacán y encabezar el avance del programa Sembrando Vida en esta comunidad, el jefe del Ejecutivo federal señaló que esta propuesta es para dejar de estigmatizar a la población de esta zona, pues aseguró son gente buena, bondadosa y trabajadora.

“Yo también coincido con Ariadna (Montiel, titular de Bienestar), no me gusta, me molesta que le llamen el ‘Triángulo Dorado’, y ojalá entre todos busquemos la forma de llamarle el ‘Triángulo de la Gente Buena y Trabajadora’ o la ’Región de la Buena Vecindad’ o algo así”, dijo el mandatario.

“Pero ya hay que cambiar eso porque aquí hay mucha bondad, mucha gente buena, trabajadora, lo que se ha dicho, y no hay que estigmatizar”, apuntó.

