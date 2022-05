“A Calderón le molestó que la alberca no fuera de champaña”, ofende Noroña al expresidente tras festejo con Checo Pérez

El piloto mexicano de la Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez conquistó este domingo el Gran Premio de Mónaco; sin embargo, en su festejo resaltó al hacerlo con el vicepresidente del país, Felipe Calderón con quien se arrojó a una alberca y todo quedó grabado en video.

Pero el ‘albercazo’ que protagonizo con el ex mandatario no pasó desapercibido entre Sergio Mayer y Gerardo Fernández Noroña, éste último que lo tacho de ‘borracho’, de nueva cuenta.

Todo comenzó cuando el ex diputado federal de morena Sergio Mayer, compartió el video del festejo y escribió lo siguiente: “A alguien de la 4T no le va a gustar ver este video”. Si bien el exlegislador nunca hizo referencia a algún político en particular, Fernández Noroña decidió responder.

Fiel a su estilo, Fernández Noroña declaró “Lo único que le molestó a tu líder, el ‘Tomandante Borolas’ alias Felipe Calderón, es que la alberca no fuera de champaña”. Para luego decir que si el expresidente se encuentra en Mónaco y festejó al lado de ‘Checo’ Pérez es “insustancial”.

Lo único que le molesto a tu líder, el #TomandanteBorolas alias @FelipeCalderon, es que la alberca no fuera de champaña. https://t.co/shFQYlhLVG — Fernández Noroña (@fernandeznorona) May 29, 2022

Cabe resaltar que el expresidente de México, Felipe Calderón forma parte de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Fórmula 1, razón por la que asistió al Gran Premio de Mónaco celebrado este domingo y estar cerca de Sergio ‘Checo’ Pérez, quien subió a lo más alto del podio, algo que no conseguía desde el Gran Premio de Azerbaiyán 2021.

En Twitter, Calderón reconoció al piloto oriundo de Jalisco, pues afirmó que hizo historia y en condiciones adversas se hizo con el GP de Mónaco, “un orgullo para México, ¡Felicidades!”.

Por parte de Morena, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum también felicitó al piloto mexicano en la misma red social. “¡Muchas felicidades a ‘Checo’ Pérez por esta victoria! Es una gran emoción ver nuestra bandera en lo alto”.

¡Muchas felicidades a @SChecoPerez por esta victoria! Es una gran emoción ver nuestra bandera en alto en el #GranPremiodeMónaco 🇲🇽🏎️🏁 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 29, 2022

Mientras hoy en su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador celebró el triunfo de ‘Checo’ Pérez.

