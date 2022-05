Javier Tebas: "LaLiga Impulso es una señal de que somos una competición seria"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El dirigente centró parte de su intervención en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Repsol, LAE, DAZN y Unicaja Banco, en este proyecto "pionero" y que realza "la imagen y la marca" de LaLiga, sobre todo porque "en nueve años" han pasado de una situación económica muy delicada "a que uno de los fondos más importantes del mundo confíe en LaLiga". "Es una señal de que somos una competición seria con clubes serios y donde se puede ir a ganar dinero", aseguró.

Además, puntualizó que han hecho hincapié a los clubes que han firmado que "la participación en otro tipo de competiciones fuera del ecosistema pueden hacer daño a la valoración de LaLiga" y que el acuerdo les permitía "anticipar 20 años" en temas como infraestructuras o digitalización gracias "unas inversiones que no se harían sin la existencia de un 'Plan Impulso' porque los clubes tienen objetivos deportivos y eso muchas veces merma en inversiones en infraestructuras".

"Sin este plan, esas inversiones habrían llegado muy lentamente, si es que hubiesen llegado. Creo que ya ha quedado suficientemente claro que no es un robo porque hay 38 clubes lo apoyan", argumentó, detallando que de los 1.806 millones de euros que disponen los equipos, el 70 por ciento tenga "un destino finalista" y no a fichajes, y un 15 para "refinanciar la deuda".

De todos modos, lamentó que hayan ido "sorteando constantemente procedimientos legales" y que se haya "intentado boicotear". "El 12 de agosto se anunció y a los días había una nota del Real Madrid diciendo que nos llevaba a la cárcel a mí y al CEO de CVC. Pero ahí estuvo la seriedad de este fondo que siguió adelante pese a estas demandas y amenazas. 'Expansión' ha dicho que es una de las operaciones económicas más importantes en el ámbito privado en España durante la temporada pasada", resaltó.

Tebas cifró en 615 millones el dinero que ya han repartido, a los que se unirán dos pagos más de 187, en junio, y otro de 105, a principios de julio, y también destacó que el pasado 28 de marzo abriesen una Oficina de Talento "para seleccionar personal" para ayudar a los clubes ya que "en algunas de sus áreas falta talento y hay que fichar buen talento para crecer".

LA MODERNIZACIÓN DE LOS ESTADIOS AYUDARÁ A LA CANDIDATURA DEL MUNDIAL

"No queremos estadios mediocres y no digitalizados, pero cada club tiene su capacidad de inversión. Con la candidatura para el Mundial de 2030 vamos a tener campos absolutamente modernos que otros candidatos no van a tener que envidiar y que van a estar perfectamente preparados para esa candidatura. Para esto no necesitamos dinero público, se debe destinar a otros temas", manifestó, avisando también de que este dinero de CVC va a permitir que, "por fin", se pueda reformar un estadio como el de Vallecas.

Tebas, que señaló que el impacto sobre la competición "en toda la pandemia" rondará los 1.200 millones de euros, calificó de "buena la salud en general" de LaLiga. "Siempre hay termómetros que lo indican. ¿Debemos algo a Hacienda, a la Seguridad Social o a los jugadores?. No, no, eso son indicadores de que tienes solvencia económica", indicó.

"Este verano el mercado de fichajes no va a ser igual, pero creo que en el siguiente mercado ya estaremos en niveles de prepandemia. Dentro de lo malo que es perder dinero, hemos sido los que menos hemos perdido y los que más despensa teníamos", sentenció al respecto.

Además, agradeció las palabras del alcalde José Luis Martínez-Almeida en la recepción al Real Madrid por la conquista de la 'Champions' puso en valor que el club madridista ganase LaLiga Santander. "Creo que demostró que sabe que el motor económico de los clubes es LaLiga y eso es muy importante que se ponga en valor. Si no existiese, nuestra cifra de negocia sería infinitamente inferior, y por eso hay que defender esas competiciones nacionales que siempre están puestas en duda con competiciones nuevas donde si siempre va el dinero a los mismos se produce un desequilibrio", explicó.

Por otro lado, al presidente de LaLiga no le parece "ni positivo ni negativo" la destitución de Anil Murthy como máximo mandatario del Valencia. "Personalmente, creo que era muy insostenible que pudiese seguir, para el Valencia ya veremos como es, no dependerá tanto de la persona sino de solucionar el tema del estadio. Estamos intentando intermediar en este tema", comentó.

Tebas también celebró que las relaciones con el CSD "son perfectas, con mucha fluidez y con las diferencias que puede haber", y demandó que de cara a la nueva Ley del Deporte "se miren bien los efectos que implican al sector porque cientos de miles de puestos de trabajo que depende de esto" y también hay "muchos deportistas que dependen de la asignación que les entrega LaLiga a través del CSD".

Finalmente, sobre los derechos audiovisuales, puntualizó que DAZN, que emitirá partidos de LaLiga Santander junto a Movistar+, "viene a abrir el mercado y a romper una de las ventanas audiovisuales", mientras que el concurso para HORECA quedó "desierto" y va a ser la propia patronal la que lo distribuya "directamente", apuntando que han pasado de 55.000 a 32.000 suscriptores por la pandemia.