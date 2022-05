Javier Tebas: "Parecemos un Robin Hood europeo, pero no vamos a consentir que un club destroce el ecosistema"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"Mañana o pasado presentaremos la denuncia, que ya está redactada, primero ante la UEFA", recalcó Tebas este martes durante los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por Repsol, Unicaja Banco, Loterías y Apuestas del Estado, y DAZN.

Sobre la carta de queja que le envió la Ligue 1, fue claro. "Ellos sabrán como quieren estructurar su liga, pero no vamos a consentir que un club europeo destroce el ecosistema. La denuncia no es postureo, está basada en datos económicos objetivos. Un club que va perdiendo 300, 400 millones, que este año tiene 600 de masa salarial e ingreso comercial, que tiene ingresos comerciales mayores que el Real Madrid, el United o el FC Barcelona, y renueva a Mbappé. Es que es imposible si no hay engaño en patrocinios o en aportaciones en capital a un nivel superior al establecido por UEFA", advirtió.

"Vamos a acudir también a Francia, ya hemos contratado los abogados franceses, y vamos a denunciar al PSG ante los tribunales de allí. No es un problema de Francia, es del ecosistema del fútbol europeo, y también vamos a ir a Suiza para que ver cuántos gorros lleva puestos Nasser Al-Khelaïfi, que si el presidente del PSG, que si el de presidente de la ECA, que si el de presidente de 'Bein Sports'. Parecemos un Robin Hood europeo y hemos hablado con algunas ligas y alguna se va a unir", apuntó.

Para el dirigente, "esto es lo que hay que hacer para defender el fútbol europeo". "Ya se me conoce en Europa como soy. No voy a ir a un Comité Ejecutivo de la UEFA y sentarme con Al-Khelaïfi y no decirle: 'Deja de hacer trampas y de joder al fútbol'. Él es tan peligroso como la Superliga", recalcó.

"Nos da igual que el estado sea dueño de un club, es la actitud, que les da lo mismo si tienen pérdidas. Tienen patrocinios vinculados al Estado, usan la figura del Estado para aportar dinero o engañar en patrocinios. En LaLiga tenemos a un club semiestado como el Almería y hemos controlado a esa figura y no hemos permitido que ponga dinero a mansalva", añadió.

Además, recordó que cuando denunciaron por la marcha de Neymar al PSG y también hicieron lo mismo con el Manchester City, "ambos fueron sancionados por la UEFA, pero en una resolución extrañísima fueron absueltos por el TAS". "¿Dónde está el problema? ¿En la UEFA o en el TAS? Ya sabemos dónde están los problemas y vamos a intentar que no vuelva a ocurrir", aseveró.

De todos modos, y en tono distendido, a la hora de elegir con quien cenaría entre Al Khelaïfi, Florentino Pérez y Luis Rubiales, tuvo claro que con el catarí. "Esta batalla es más de corto plazo, mientras que con Florentino y Rubiales va de como entender algo a largo plazo. Luego iría a casa de Florentino y a la última a la de Rubiales", confesó.

Preguntado por la Superliga, Tebas aclaró que "lo peligroso" es que se mantiene "el concepto que pretende que todo el poder esté en algunos clubes y en los que más dinero tiene". "Cuando tienes el poder, organizas competiciones como quieres. El concepto sigue estando en la cabeza y siempre va a estar porque algunos clubes no se dan cuenta de que el mundo del fútbol es de todos y hay que saber conjugar todos los intereses", puntualizó.

Finalmente, sobre la nota que publicó LaLiga resaltando los éxitos del fútbol español en los últimos años en comparación con los de otros países, lamentó que "España sea un país muy catastrofista y muy cortoplacista" con su deporte. "Es un recordatorio de lo que es el siglo XXI. Los franceses llevan cero títulos y se habla de que la denuncia es porque tenemos miedo de que nos superen. Queremos que la Ligue 1 sea una competición deportiva sostenible, que se convierta en una competición de verdad", sentenció.