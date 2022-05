Tribunal desecha amparo de la “La Mataviejitas” en contra de sentencia en prisión

Juana Barraza, conocida como “La Mataviejitas”, presentó un amparo en contra de la sentencia de 759 años de cárcel y multa de 791 mil 382 pesos, impuesta por el homicidio de 16 mujeres de la tercera edad y por 12 robos a casa habitación; sin embargo, un Tribunal Federal desechó la petición de la mujer.

Milenio dio a conocer que que los magistrados del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal determinaron que el amparo se presentó fuera del tiempo establecido, ya que en 2008 se ratificó la sentencia en su contra.

La Ley de Amparo establece que un amparo debe presentarse en un plazo de hasta ocho años y si la sentencia se dictó antes del 3 de abril de 2013, fecha que debe fijarse para la presentación de las reclamaciones.

“El plazo actualizado de ocho años, con abono de los días que el Tribunal Colegiado suspendió sus labores por la pandemia, feneció el 3 de octubre de 2021. El amparo de Juana Barraza fue presentado el 5 de abril este año, por esto se desechó”, explicó el medio de comunicación.

Aunque esto no impidió que “La Dama del Silencio”, nombre que usaba como luchadora aficionada, interpusiera un recursos de reclamación, la que será revisado por el mismo tribunal.

Fue en 2008 cuando Enrique Juárez, juez 67 de lo penal la condenó a más de 700 años de cárcel a Barraza, aunque ella solo reconoció el homicidio de una de las mujeres, Ana María de los Reyes Alfaro, quien era su patrona.

En esa fecha, la mujer expresó: “‘No, no voy a firmar nada, porque no estoy de acuerdo con la condena. Vamos a apelar, porque no estoy de acuerdo y ahí está Dios de testigo, él sabe que no soy yo, porque siguen matando a señoras, pero que Dios los perdone y a mí que no me olvide’”, señala el medio.

La detención de “La Matavejitas” ocurrió el 26 de enero de 2006 en la colonia Moctezuma, en la entonces delegación Venustiano Carranza, minutos después de la muerte de Ana María de los Reyes.