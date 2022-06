Las declaraciones de Vilagrá confirman que "todo ha sido una farsa" de Blanco, según el Gobierno aragonés

ZARAGOZA, 1 (EUROPA PRESS)

"Todo ha sido una farsa, un teatro perfectamente organizada por el señor Blanco que ha pretendido jugar con la dignidad del pueblo de Aragón para que hiciera de comparsa y se quedara con las pruebas que no quiere o no puede organizar Cataluña pare hacer una candidatura de parte y no de país".

En este sentido, desde el Ejecutivo autónomico, se ratifican las declaraciones de la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, realizadas esta mañana en el sentido de que el presidente del COE defiende una candidatura de parte, de Cataluña, en vez de defender una candidatura del Estado, por ello solicita que se aparte de la negociación "para que llegue a buen puerto una candidatura de país".

"Villagrá ha puesto negro sobre blanco toda la falsedad del relato del presidente del COE de los juegos, de hecho, hoy ha convocado a una reunión con el COI a Cataluña, a la que no se ha invitado a Aragón", han añadido desde el Gobierno aragonés en un comunicado.

"Nos resulta especialmente indignante que ante la petición de Aragón de que el presidente del COE dé un paso atrás, responda con una carcajada", han señalado. "La persona que debería negociar y ser mediador de los acuerdos se ha convertido en el destructor de los mismos".

Para el Gobierno de Aragón, el presidente del COE "ha estado tergiversando todo constantemente desde el inicio y resulta patético que ahora diga que Aragón miente cuando las contradicciones constantes de sus argumentos son evidentes desde el inicio, falseando la realidad, dando fechas cambiantes, diciendo que las negociaciones se habían acabado y sin mediar para que la candidatura fuera equilibrada "en definitiva, jugando a favor de Cataluña en todo".

No obstante, espera que se reabran las negociaciones y se apueste por una candidatura equilibrada, tal como se prometió en el inicio de las negociaciones con Aragón.