Estas son las 3 marcas que no venden leche de vaca, según Profeco

La leche es una de las bebidas más nutritivas. De manera general, aporta calcio, magnesio, selenio, riboflavina, vitamina B12 y ácido pantoténico. Es por ello que, aunque con algunas salvedades, se recomienda su consumo en todas las etapas de la vida.

Sin embargo, desafortunadamente no siempre podemos estar seguros de que lo que compramos entrega la calidad que nos promete y, en ese sentido la Profeco está alertando por algunas marcas que dicen vender leche de vaca pero en realidad no cumplen con los requisitos.

Si bien en los últimos años han aumentado los mitos alrededor del consumo de la leche, por ejemplo que es la responsable de diversos padecimientos que incluyen reumatismo debido a su concentración de calcio; de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la leche proporciona nutrientes esenciales y es una fuente importante de energía alimentaria, proteínas de alta calidad y grasas.

Como ya mencionamos esta bebida nos ofrece una buena cantidad de nutrientes. De hecho, según la FAO, el consumo de la leche durante el embarazo y la lactancia proporciona beneficios tanto para la madre como para el bebé; en la niñez y la adolescencia, ayuda al desarrollo, físico y mental pues aporta hierro y calcio; finalmente en los adultos contribuye a evitar la osteoporosis.

En el mercado existen diferentes variedades como la baja en grasa, descremada, deslactosada y entera, cada una de las cuales se recomiendan según el perfil de cada persona. No obstante se debe tener cuidado para no caer en engaños pues existen marcas que dicen vender leche de vaca pero en realidad no es así.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo un estudio de calidad en el que analizó alrededor de 20 productos que se venden como leche. Los resultados arrojaron que varias marcas en realidad no venden lo que promocionan en su empaque.

El consumo moderado de leche puede aportar beneficios. Foto: Pixabay.

Aunque los resultados completos serán dados a conocer en la “Revista del consumidor” de junio, la procuraduría adelantó a EL UNIVERSAL que algunas de las marcas que aseguran entregar leche de vaca, en realidad contienen soya y grasa vegetal.

En el análisis participaron 17 leches y 3 productos lácteos, de los cuales 8 fueron leche entera, 3 semidescremadas, 3 deslactosadas y 3 parcialmente descremadas. Así, el Laboratorio de la Profeco encontró que entre más barata sea la leche, menos cantidad de proteína contiene y más probabilidades existen de que en realidad no sea leche.

Para el estudio, la Profeco analizó aspectos como la cantidad de proteínas, cantidad y tipo de grasa, lactosa, densidad, aporte calórico, contenido neto y sólidos no grasos, además del etiquetado.

Marcas de leche que no pasaron las pruebas de la Profeco

Algunos de los resultados incluyeron:

La marca Querétaro ofrece 75 mililitros menos de lo declarado.

ofrece 75 mililitros menos de lo declarado. La marca Los 19 hermanos contiene menos del producto declarado. Además, en su presentación entera pasteurizada se asegura que se trata de leche cuando en realidad es mezcla de leche con grasa vegetal.

contiene menos del producto declarado. Además, en su presentación entera pasteurizada se asegura que se trata de leche cuando en realidad es mezcla de leche con grasa vegetal. La marca LALA 100 Fresca incumple con la Norma Oficial Mexicana pues se comercializa como leche fresca, baja en grasas o de densidades mínimas pero en realidad no cumple con lo prometido. A su vez, la presentación LALA 100 FRESCA sin lactosa LOW CARB -30%, Light, semidescremada deslactosada ultra filtrada pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D, reducida en grasa, de 1 litro, no contiene el mínimo de sólidos no grasos y densidad mínima para una leche deslactosada.

Lo mismo sucede en el caso de su versión LALA 100 FRESCA sin lactosa DESLACTOSADA, leche semidescremada deslactosada ultra filtrada pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D y reducida en grasa de 1 litro.

Como ya se mencionó, en unos días se dará a conocer el análisis completo así como las multas que podrían imponerse a las marcas.

