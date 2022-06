Azcón tilda de "esperpéntica" la situación y cree que Sánchez crea un problema al no recibir a Lambán

ZARAGOZA, 2 (EUROPA PRESS)

"Todo lo que se está viviendo últimamente es esperpéntico y estoy convencido de que mucha gente siente vergüenza porque se ha llegado a lo personal, al insulto, la descalificación, a la carcajada, el descrédito de unos contra otros", dijo.

De esta forma se ha referido al cruce de acusaciones de este miércoles entre el Gobierno de Aragón y el presidente del COE, Alejandro Blanco. Éste último acusaba a Aragón de "mentir" y que "ha superado todo" en su versión sobre las negociaciones de la candidatura. Desde el Ejecutivo autonómico se aseguraba: "Todo ha sido una farsa, un teatro perfectamente organizada por el señor Blanco, que ha pretendido jugar con la dignidad del pueblo de Aragón para que hiciera de comparsa y se quedara con las pruebas que no quiere o no puede organizar Cataluña para hacer una candidatura de parte y no de país".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha incidido en que los socialistas "deberían ser capaces de ponerse de acuerdo entre ellos" y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "con sus socios en Cataluña" y "acabar con un esperpento que produce vergüenza a la mayoría de los aragoneses".

ENTRE LOS SOCIALISTAS

A su parecer Sánchez deja en un posición "muy difícil" a Lambán quien le pide "algo tan sencillo" como una entrevista y "ni siquiera está dispuesto a entrevistarse" con el presidente de todos los aragoneses. Su impresión, ha resumido: "Lambán tiene un problema y Sánchez está creando un problema y es lo que tienen que arreglar los socialistas".

Por ello, ha vuelto a insistir en que hable Lambán con Sánchez al argumentar que "lo determinante" es que la entrevista se celebre porque es "incomprensible y gravísimo" que un presidente de una comunidad autónoma pida, con el respaldo parlamentario, una entrevista y el presidente del Gobierno de España no el reciba para un proyecto de Estado. "Es un ridículo espantoso el que estamos haciendo en torno a los Juegos de Invierno y el PSOE en Madrid, Zaragoza y Huesca debería hacer una reflexión sobre todo esto".

Sobre la posible intervención que tuviera que hacer el COI, Jorge Azcón ha observado que el COE tiene una "estrecha vinculación" con la Moncloa y "no creo que el COI sea culpable de nada de lo que está pasando aquí". El COE tiene relación con el Consejo Superior de Deportes que a su vez depende de la Moncloa y "esa es la vinculación fundamental", ha zanjado.

El alcalde de Zaragoza ha realizado esas declaraciones al finalizar el acto del Día de la Patrona de la Policía Local de Zaragoza, La Virgen del Portillo, en el que se han entregado condecoraciones y reconocimientos.