Tatiana Clouthier presume que viajó desde el AIFA; dos meses después de su inauguración

Luego de que hace más dos meses fue criticada por usar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para viajar a Estados Unidos y no hacerlo desde el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier presumió que por fin lo hizo.

A través de su cuenta oficial de facebook, la titular de la SE dijo sentirse feliz, ya que por primera vez viajó desde el AIFA, además resaltó el tiempo que se hizo al salir desde su despacho al aeropuerto, lo cual le tomó en llegar 54 minutos con 43 segundos.

“De mi oficina al destino puse cronómetro. Las rutas para llegar mejorando y creciendo. Limpio y lindo, con creatividad en sus baños”, publicó.

AIFA

Cabe recordar que el pasado 24 de marzo, después de 3 días de la inauguración del AIFA, Tatiana Clouthier, recibió fuertes criticas de usuarios en redes sociales al ser vista en una sala VIP del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Usuarios en redes compartieron la fotografía de la escritora y conferencista Denise Ramos en la que se puede ver a Tatiana Clouthier esperando un vuelo a Estados Unidos en la sala VIP de Aeroméxico del AICM.

AICM

Sin embargo, la secretaria de Economía se defendió al decir que dicha área puede ser utilizada por los pasajeros que, por los kilómetros viajados, la aerolínea retribuye con el espacio.

“Lástima que Denise Ramos me bloqueó. Me hubiera gustado saludarla, tomarnos un café y recordarle que NO es una área VIP, sino una sala a la que las personas que tenemos años viajando continuamente por motivos de trabajo entramos por la retribución de kms que brinda la aerolínea”, publicó.

