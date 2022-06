Vicky Losada: "España debe estar unida y mantener el estilo para ganar la Eurocopa"

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

"Lo que tiene que hacer España para ganar la Eurocopa es estar unidas, que tanto el banquillo como las titulares siempre sumen, mantener el estilo de juego y, sobre todo, salir con confianza porque todas las selecciones tienen a España muchísimo respeto", aseguró en declaraciones facilitadas a Europa Press.

Losada, embajadora de 'American Pistachio Growers', aseguró que el grupo de España (Grupo B, con Alemania, Finlandia y Dinamarca) será "muy difícil". "El gran rival a batir es Alemania, sin duda. Pero tanto las danesas como las finlandesas son equipos muy duros. La clave para ganar es mantener nuestro estilo de juego, la personalidad que España tiene, el talento y, sobre todo, no cometer muchos errores", avisó.

"España ha crecido muchísimo en los últimos años, por eso el respeto por parte de las otras selecciones. También el papel del Barça es muy importante a nivel europeo", valoró sobre el por qué ahora España está entre las favoritas y provoca cierto miedo en las rivales.

Añadió que la base de la selección es el Barça y que ello propicia que España sea más temida. "El haber ganado la 'Champions', el haber llegado en los últimos tres años a la final. La mayoría de jugadoras que forman la selección son del Barça y creo que eso, a nivel internacional, es algo potente", explicó.

En cuanto a qué opina de no poder estar en esa Eurocopa, reconoció que debe seguir trabajando. "Siempre tengo un ojo puesto en la selección. Trabajo y entreno para ello. Tengo muchísima experiencia. He jugado dos Mundiales y dos Europeos; y al final, lo importante, para mí, es sumar en el equipo", manifestó.

Por otro lado, sobre el Barça, comentó que su exequipo sigue siendo el mejor pese a perder la 'Champions' frente al Lyon. "Creo que sea el equipo que sea el que el Barça tenga delante, sin duda, el Barça sigue siendo el mejor equipo del mundo. Lo que pasa es que a veces, llegas mejor o peor y en este caso creo que las chicas no llegaran en su mejor momento. Tuvieron partidos en los que mostraron un poco más de vulnerabilidad", reconoció.

Preguntada por si es injusto disputar una final de Copa en un estadio de 5.000 personas cuando el Barça ha llenado el Camp Nou en dos ocasiones, comentó que esa no sería la palabra. "Creo que si queremos seguir invirtiendo en la visibilidad del fútbol femenino es importante que, sobre todo finales o partidos tan potentes a nivel mediático, se hagan en el escenario idóneo. Creo que España tiene muchísimas opciones y se podría haber elegido otro estadio, seguro", opinó sobre esa final de la Copa de la Reina en Alcorcón.

"La verdad es que lo viví con muchísima emoción el récord de 91.000 personas en el Camp Nou. Desde pequeñita he ido siempre a ese campo a ver el Barça y nunca imaginé poder ver a mis compañeras o al equipo del Barça femenino jugando allí y creo que fue un ambiente histórico muy bueno con un ambiente educativo muy bueno para niños y niñas. Ojalá que se siga repitiendo", añadió.

Losada, excapitana blaugrana, vería bien, aunque "raro", jugar como 'citizen' en un Camp Nou lleno ante su exequipo. "Se me haría raro, pero me encantaría. Me encantaría llegar con el City a jugar un partido contra el Barça en el Camp Nou. Al final, yo sólo recuerdo de pequeñita una clase del Barça que hice con Deco y Silvinho en el Camp Nou, pero hacerlo como jugadora profesional sería un momento muy especial para mí", reconoció.

En este sentido, no cierra las puertas a volver al Barça, todavía como jugadora. "Sí me veo en el Barça, pero ahora mismo es difícil. Sigo en activo y tengo muchas ganas de seguir jugando. Me veo bien, pero el Barça es mi casa y siempre lo será y, ojalá, que en un futuro pueda volver", opinó.

De momento sigue en el Manchester City, en un "año duro" para el equipo pero "muy bueno" para ella a nivel personal. "El equipo me ha ayudado muchísimo a estar con ellas rápido. El entrenador me gusta, es muy profesional. Le gusta jugar al fútbol. Es un poco la versión del Barça, pero con algunos detalles más británicos y la verdad que tengo con ganas de empezar el año que viene", aseguró.

Pese a su lesión, logró 8 goles en la Liga con el City y el año que viene confía en seguir con la buena racha de 13 partidos seguidos ganados por el equipo al final del campeonato, para lograr el pase a la siguiente edición de la 'Champions', y poder luchar por el título.

"Nosotras, este final de temporada ganamos los trece últimos y, sin duda, ganar la Liga es un objetivo del equipo porque lleva cinco años sin ganarla y, además, hacer un buen papel en 'Champions'", opinó sobre los objetivos de las 'citizen' para el año que viene.