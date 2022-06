César Duarte no declara durante su primera audiencia en Chihuahua

César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, compareció este viernes por primera vez ante el juez de control del Distrito Judicial Morelos, después de que ayer fuera extraditado de Estados Unidos para ser ingresado al penal de alta seguridad número 1 ‘Aquiles Serdán’.

Durante la primera audiencia de formulación de imputación en esa entidad, el exgobernador se negó a hacer cualquier tipo de declaración y responder a las acusaciones que se le formularon, donde la Fiscalía General del Estado de Chihuahua lo acusa de desviar 96 millones 685 mil 253 pesos, a través de las secretarías de Hacienda y la de Desarrollo Rural, esto en el periodo de 2011 a 2014.

La Fiscalía local expuso ante el juzgador que Duarte, durante su sexenio al frente del gobierno estatal, estableció acuerdos con otros funcionarios y otros particulares para simular operaciones, y con ello desviar recursos públicos.

Duarte Jaquéz, después de escuchar los señalamientos en su contra de la Fiscalía del estado, se dirigió al juez de control y afirmó que no le quedaba clara cuál fue su participación en las acusaciones del ministerio público.

“No me quedo claro, no entendí, ni escuché donde actué para que esos desvíos de los cuales se me acusa, mi participación allá queda por supuesta” dijo el exgobernador. Poco después se reservó su derecho a declarar.

Por su parte, la defensa del exgobernador solicitó conocer la identidad de los testigos protegidos, además de algunos detalles de los cargos contenidos en la carpeta de investigación, no obstante, se le aclaró que esos datos corresponden al siguiente paso procesal, es decir en la audiencia de vinculación, o no, a proceso.

Cabe recordar que el expriista fue trasladado este viernes por la mañana a la Ciudad Judicial en la capital del estado para comparecer ante el juez de control, Humberto Chévez.

En ella, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Duarte ante el riesgo de evasión, sin embargo, la defensa pidió la prisión domiciliaria debido al mal estado de salud del exgobernador.

Sin embargo, la Fiscalía del estado expuso que los padecimientos del exmandatario, que consisten en hipertensión y una hernia inguinal, no representan un riesgo grave que le impida estar en prisión.

