Feijóo se reafirma en que el Gobierno maquilla el paro y afea a Yolanda Díaz que le descalifique

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, se ha reafirmado en sus palabras de que el Gobierno ha maquillado la cifra de paro, ya que, según ha explicado, lo que con la anterior legislación se consideraban desempleados, ahora son "fijos discontinuos y no computan en el paro". Dicho esto, ha recriminado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que le "descalifique" cuando él tiene "bastantes más trienios en gestión".

Así se ha pronunciado Feijóo ante los medios tras su visita a la empresa DEKRA en Málaga, su primer acto una vez que ha arrancado oficialmente la campaña, un día después de que Díaz haya afirmado que el líder del PP "no está preparado" para gobernar tras la "aberración" de sus declaraciones sobre los datos del paro y el contrato fijo discontinuo.

El presidente del PP ha asegurado que está "acostumbrado" a este tipo de declaraciones de Yolanda Díaz porque fue "líder de la oposición" en Galicia cuando él presidía la Xunta de Galicia. Entonces, ha proseguido, el partido de la hoy vicepresidenta era el segundo en el Parlamento gallego pero "cuando finalizó su mandato" se quedó "con cero diputados".

RECUERDA QUE DÍAZ SE QUEDÓ COMO GRUPO EXTRAPARLAMENTARIO

"Es decir, se quedó como grupo extraparlamentario", ha enfatizado, para asegurar a los periodistas que "quizá les interese conocer este antecedente" porque "puede anticipar cuál es su posición" ante este "tipo de descalificaciones".

Feijóo ha echado en cara a Díaz sus declaraciones asegurando que tanto él como el gobernador del Banco de España tendrían que "aprender y saber un poquito más de economía y empleo". "Sobre el gobernador, creo que no es necesario hacer ningún tipo de concreción y sobre el líder de la oposición, creo que tengo bastantes más trienios en gestión que los que tiene la ministra de Trabajo", ha aseverado.

CREE QUE ES ALGO "EVIDENTE" Y POR ESO LE "MOLESTA" A DIAZ

En este sentido, Feijóo ha indicado que "lo que es evidente" y "por eso le molesta a la ministra de Trabajo es que una de las consecuencias de la reforma laboral" que ha aprobado el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos es que "muchos de los trabajadores que tenían contratos laborales, empiezan a considerarse fijos discontinuos.

"Y los fijos discontinuos no se apuntan al desempleo, no figuran como parados", ha proclamado, para añadir que hace un año los fijos discontinuos en mayo se incrementaron en 20.000 y este año en 264.000, lo que supone un incremento "de más del mil por cien" a raíz de esta "terminología" de la reforma laboral.

En este sentido, ha reiterado que es "evidente" que los contratos temporales con la anterior legislación "se consideraban parados y esos mismos contratos con la actual legislación se consideran fijos discontinuos y no computan en el paro". "Pero no lo digo yo, lo dice cualquier catedrático y experto en derecho laboral", ha indicado.

Feijóo ha criticado las "descalificaciones" de la vicepresidenta. "Este tipo de cuestiones descalifican a quien plantea que las gentes no son muy listas y no somos capaces de entender algo tan obvio como las cuestiones teminológicas. Se puede llamar usted como se quiera, pero usted sigue siendo la misma, no tenga usted ninguna duda", ha finalizado.