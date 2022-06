Lukashenko apunta al inicio de una "seria confrontación" entre Zelenski y el Ejército ucraniano

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Según mi información, está comenzando una seria confrontación y conflicto entre Zelenski y el Ejército ucraniano. El Ejército, como nadie más, entiende lo que es un conflicto con Rusia. Los militares están muriendo allí", ha dicho Lukashenko, según recoge la agencia Belta.

En este sentido, el jefe de Estado bielorruso también ha apuntado que la ley para conceder un estatus especial a los ciudadanos polacos en Ucrania puede provocar quejas entre las fuerzas militares del país.

Así, Lukashenko ha asegurado que este es precisamente el origen del enfrentamiento entre Zelenski y las Fuerzas Armadas del país, que no van a permitir que nadie "divida Ucrania". "No quieren no solo a los rusos o bielorrusos, sino también a los polacos en el país. Decapitarán a cualquiera que quiera dividir Ucrania", ha dicho.

Con estas palabras, el presidente bielorruso ha tildado de nuevo a los soldados ucranianos de ser "ultranacionalistas" y de estar dispuestos a "decapitar" a quien corresponda para defender "una Ucrania libre y autónoma".