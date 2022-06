Blatter alude a problemas de salud para aplazar su declaración ante el juez por el 'caso FIFA'

BELLINZONA (SUIZA), 8 (EUROPA PRESS)

"No estoy bien. Tengo molestias y no puedo respirar bien. No me veo capaz de responder", declaró el expresidente de la FIFA durante su declaración. Su abogado, Lorenz Erni, explicó que su cliente tiene dolores en el pecho y dificultades respiratorias.

Joseph Blatter, de 86 años, se había mostrado con buen ánimo para el juicio antes de entrar a la sala. "Estoy de buen humor con el precioso sol que brilla aquí. Estoy confiado porque no tengo nada de lo que lamentarme. Esto dura dos semanas, así que tengo que estar de buen humor el primer día", apuntó.

El interrogatorio de Blatter estaba previsto para este miércoles, pero ahora se retrasará el jueves y será previo al de Michel Platini. El juicio se celebrará en Bellinzona, Suiza, y comenzará el día 22 de junio y el veredicto se espera para el 8 de julio.

Tanto Blatter como Platini están acusados de haber defraudado a FIFA dos millones de francos suizos por el trabajo que el francés realizó como asesor entre 1998 y 2002 entre otros cargos. La trama se destapó en 2015, durante la campaña del exfutbolista para suceder al suizo como presidente de la FIFA.

La fiscalía suiza les acusa de "facturas artificiales" que Platini entregó a la FIFA en 2011 y a las que Blatter dio el visto bueno. Este pago incluiría también 229 mil francos suizos en concepto de pagos a seguridad social e impuestos.

Al conocerse el caso, ambos fueron sancionados por el Comité Ético de la UEFA con ocho años de sanción alejados del fútbol, aunque después les fue rebajada la pena por el Tribunal de Arbitraje Deportivo.