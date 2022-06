Pese a sentencia de Naasón Joaquín, La Luz del Mundo manifiesta su respaldo

Luego de que el pasado 3 de junio el apóstol Naasón Joaquín García, líder del centro religioso La Luz del Mundo se declarara culpable de abuso sexual a menores de edad, este miércoles, la Corte Superior de Los Ángeles le dictó una sentencia de 16 años de prisión.

Te puede interesar: Naasón Joaquín García pasará 16 años en la cárcel por abuso sexual de menores

A pesar de esta situación, La Luz del Mundo se manifestó mediante un comunicado y ratificó su apoyo a Naasón Joaquín, a quien destacó por su conducta, integridad y trabajo realizado en el centro religioso.

Por si no lo viste: Naasón Joaquín García usaba túneles para trasladar mujeres: Univisión

“Manifestamos públicamente nuestro apoyo al Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García. Nuestra confianza en él permanece intacta con el pleno conocimiento de su integridad, su conducta y su trabajo. Seguiremos practicando las obras de Jesucristo, mismas que el apóstol nos ha enseñado, siempre procurando ayudar al prójimo”, informó en redes sociales la Luz del Mundo.

Asimismo, el centro religioso expresó su inconformidad por la sentencia dictada al apóstol, asegurando que fue sometido a un proceso en el que hubo alteraciones, se suprimieron, escondieron y fabricaron pruebas que le impidieron tener un juicio efectivo.

“Después de que la defensa finalmente obtuviera estas pruebas, el Tribunal dictaminó que no se permitiría a la defensa utilizar los materiales en el juicio, impidiendo que la defensa pudiera interrogar efectivamente a los denunciantes y cuestionar sus alegaciones. Sin derecho a evidencias no hay defensas. Sin derecho a evidencias, no puede haber un juicio justo”, explicó.

#Comunicado

Manifestamos públicamente nuestro apoyo al Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García. Nuestra confianza en él permanece intacta con el pleno conocimiento de su integridad, su conducta y su trabajo.#SiempreUnidos pic.twitter.com/H5mWDUQf7Z — La Luz Del Mundo (@iglesialldm) June 8, 2022

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: