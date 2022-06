El Thyssen abre "línea directa con el Dios" de la pintura Álex Katz: "Mientras pinto no tengo problemas con la gente"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Tenemos línea directa con Dios. Es como si uno quiere organizar una exposición con Tiziano y que el propio Tiziano te dijese que el cuadro tendrías que colgarlo 15 centímetros más a la izquierda. Esto es un privilegio", ha señalado Solana durante la rueda de prensa de presentación de la muestra, junto al autor.

Katz, quien ha sido presentado por Solana como alguien que considera las ruedas de prensa "una pérdida de tiempo", ha respondido a algunas cuestiones sobre sus rutinas de trabajo y el significado del arte para él. "Mientras pinto, no tengo problemas con la gente", ha afirmado el pintor.

Por ejemplo, uno de los cambios que Katz --responsable del regreso al arte figurativo a partir de mediados del siglo XX-- reconoce que ha habido en sus pinturas es la manera en que salen retratadas las personas. "Cuando empecé a pintar, la gente siempre estaba fumando y bebiendo, ahora ya no. Hay otras cosas", ha lamentado, recordando la influencia de la reciente pandemia en el comportamiento social.

"Todo el tema del covid ha supuesto el aislamiento en la vida social, pero afortunadamente el arte sigue representando la energía de la cultura. Tengo la suerte de que en 70 años no me han interrumpido las guerras o las hambrunas, y justo ahora además tenemos un Gobierno al que no le importamos nada (y ellos a los artistas tampoco)", ha defendido.

LOS ASCENSORES RUSOS

Incluso se ha referido a la actual situación de la invasión a Ucrania con humor --"Rusia parece estar un poco atrasada en tecnología, aunque los ascensores que fabrica son increíbles", ha ironizado--, si bien dejando claro que el conflicto tendrá un final negativo para el país presidido por Putin --"van a perder"--.

En cuanto a su rutina, ha confesado que a sus 94 años se levanta todos los días a las 7.30 de la mañana para ponerse a trabajar, con distinta suerte de productividad. "La costumbre de pintar es irregular, a veces son solo 20 minutos y otras estoy el día entero: si trabajas demasiado, no va a funcionar, y parte del trabajo es aprovechar la nada", ha indicado.

Asimismo, se ha referido a algunas de las corrientes por las que ha pasado su arte, recordando que "cuando llega una nueva moda, todo el mundo intenta pillar esa ola". "El arte cambia constantemente. De todas formas, para mí cualquier cuadro que venga del subconsciente es más interesante que una obra de minimalismo o del pop art", ha reiterado.

UNA EXPOSICIÓN 'EN RIESGO'

En esta retrospectiva que cubre seis décadas de trabajo se incluyen piezas fundamentales de la carrera de Katz como las de 'The red smile', 'Red coat' o 'The cocktail party'. Retratos, grandes paisajes, flores o las famosas 'cabezas cortadas' son parte de las piezas que podrán observarse en el museo.

Además, Solana ha anunciado que el museo espera que una de las piezas recientemente adquiridas por Borja Thyssen de este autor, 'Vivien' --retrato de su nuera que forma parte de una serie y que el propio Katz ha dicho que es "el mejor"--, será depositada en el Thyssen en la colección permanente.

Solana ha reconocido que esta muestra, prevista para junio de 2020, ha estado en riesgo de no salir en varias ocasiones, desde motivos pandémicos hasta económicos. "Ha habido una subida de los precios en transportes internacionales que ha sido dramática y nos llevó a plantear si finalmente era posible", ha explicado, para aclarar además que el propio autor ha "patrocinado" un par de transportes de sus obras.