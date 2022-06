Ramis: "Los jugadores se sienten seguros en este camino"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Los jugadores tienen ganas de seguir escribiendo esa tercera página. Tenemos que seguir adelante porque todavía no hemos conseguido nada. Los jugadores se sienten seguros en este camino, respaldados y con la tensión necesaria. Somos conscientes de la relevancia de estos dos partidos, pero estamos focalizados en el de Girona", dijo en la rueda de prensa previa.

El técnico de los canarios no dio pistas sobre el once y apuntó que no habrá un marcaje especial sobre el máximo goleador de Segunda, Stuani. "De entre todos saldrá el 11, y todos tienen mi confianza para salir a ganar el partido. Los encuentros son dinámicos, cambian y tenemos que leerlo en cada momento, con una base que ya tenemos", apuntó.

"El Girona tiene futbolistas con experiencia, algunos de ellos con varios años jugando el play-off. Es un bloque reconocible, con las ideas claras. Los que llegamos aquí es por muchas cosas, no solo por individualidades. No hay un plan para frenar a Stuani. Es un equipo, con mucho talento individual en cada zona de campo", dijo.

"Lo que hace crecer a un equipo es el colectivo, y ellos lo son. Seguro de que el Girona FC hará algún matiz. Ha ampliado sus recursos y espero a un equipo muy completo. Es un grupo con muchas posibilidades. Nos conocemos los dos", insistió.

Ramis apuntó que las dos victorias este curso sobre los catalanes no cuentan y vio la final igualada. "Los equipos que llegan a play-off son maduros, con jugadores con confianza y tensión competitiva. Los dos equipos tenemos esas características, será una eliminatoria igualada. Los resultados de la Liga son anécdota, partimos de cero. La ventaja de campo puede aparecer... o no; no la vamos a tener en cuenta en el plan inicial", afirmó.

"Para estos 90 minutos no influye en nada, somos dos equipos en igualdad. No pensamos en tener ninguna ventaja. No vamos a especular con nada, porque no tenemos nada que defender. Hay que hacer un partido serio, de rigor y concentración", añadió, antes de reflexionar sobre la posibilidad de que el cuadro canario vuelva a Primera 12 años después.

"Siento que lo que estamos haciendo es importante y la afición lo reconoce. Siento que no pueda entrar más gente. Ellos tienen que disfrutar, nosotros nos tenemos que centrar en el juego. Hay ahora 90 minutos de juego muy importantes", terminó.