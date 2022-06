Tlacuaches y cacomixtles se vuelcan a calles de CDMX en busca de alimento

Con la pandemia y la baja en movilidad en las calles de la ciudad, algunas especies aprovecharon para adentrarse a zonas urbanas, este fue el caso de la Ciudad de México y de los tlacuaches y cacomixtles que ya algunos capitalinos se han acostumbrado a ver deambular por esta entidad.

A través de redes sociales pueden identificarse publicaciones en donde usuarios reportan la presencia de estos animales, la mayoría preguntándose qué hacer con ellos o si alguien puede orientar sobre si son o no agresivos.

El desconocimiento, comenta Gabriela Jiménez, académica del Instituto de Ecología de la UNAM, hace que estas especies se encuentren en una situación de vulnerabilidad puesto que la gente no sabe cómo reaccionar ante su presencia y por lo que en muchas ocasionas terminan muertos.

En entrevista con Publimetro, la especialista aseveró que hacen falta campañas de concientización desde el gobierno capitalino para la protección de este tipo de animales que son totalmente inofensivos.

“No hacen daño, no transmiten rabia, pero tampoco son mascotas por lo que no se deben de adoptar”

La catedrática de la UNAM explicó que como pasó con otras especies, los tlacuaches y cacomixtles aprovecharon el vacío en las calles de la ciudad durante el periodo de confinamiento para buscar alimento.

Al adentrarse, dijo, pudieron darse cuenta de la accesibilidad a la comida -la mayoría residuos orgánicos en botes de basura- y se acostumbraron, razón de ello, ahora es posible notar más su presencia en esta entidad.

La experta refirió que además de que son inofensivos no transmiten ningún tipo de enfermedad y son controladores de plagas como ratones, ratas y cucarachas, por lo que al encontrarse con alguno de ellos lo mejor es que la gente los deje en libertad.

Las zonas en donde mayormente se ha observado a estos animales es en lugares cercanos a Xochimilco y el Ajusco, aunque en Ciudad Universitaria también ya son un referente por las condiciones amigables que han encontrado con la población estudiantil.

Los tlacuaches y cacomixtles, según la especialista, están lejos de convertirse en una plaga a diferencia de la ardilla negra, especie que representa un problema por ser invasoras a tal grado que se roban la comida.

“Eso no es normal, no debería suceder, las ardillas negras se han vuelto más descaradas, son una plaga, pero no en este caso, estas especies de las que hablamos no representan ningún peligro”

— - acotó.