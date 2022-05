Contaminación asfixia a capitalinos 65% de días del año

Datos de la Dirección General de Calidad del Aire, de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, revelan que en 2021 hubo únicamente 127 días limpios en la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que quiere decir que en 238 (65% de los días) estuvo presente algún tipo de contaminante.

Pese a que la cifra es desoladora, el 2021 tuvo el mayor número de días limpios de los últimos 20 años, sin embargo, en lo que va del 2022 se han registrado ya tres contingencias ambientales -las últimas por periodos más largos- y se esperan otras dos.

El problema de la contaminación preocupa no solo a científicos sino también a médicos por los daños a la salud, cuyos estudios aseguran que jóvenes residentes de la Ciudad de México presentan déficits cognitivos y olfativos, alteraciones de la marcha y el equilibrio, potenciales evocados auditivos del tronco cerebral y trastornos del sueño derivado de la contaminación.

Por todo ello, en la capital del país recientemente se creó una red de asesores en calidad del aire dentro de ECOs de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, quienes se encuentran trabajando para generar estrategias en pro del medio ambiente.

En entrevista con Publimetro, el director de Calidad del Aire, Sergio Zirath, señaló que actualmente las autoridades de esta entidad centran su esfuerzo para lograr cumplir con la ambiciosa meta de terminar el sexenio con 70% de los días limpios.

Para ejecutar el objetivo, señaló que hay varias medidas que está llevando a cabo el gobierno capitalino, no obstante, reconoció que hace falta actualizar ciertas normas, por ejemplo, para vehículos nuevos, que ‘se han quedado por debajo de lo que es restrictivo en otras partes del mundo’.

“En tanto esta norma no se modifique y no se obligue a armadores o comercializadores de vehículos en el país a traer autos con mejor tecnología ambiental que hay ya disponible, el problema no decrecerá. También hay que trabajar en fomentar a la ciudadanía a que compre vehículos más amigables con el medio ambiente”

